Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων στο Εθνικό

Τις Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων παρουσιάζει, η Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, τη φετινή θεατρική περίοδο στεγάζεται στο ιστορικό Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια ποιητική παράσταση για κάθε – μα κάθε – ηλικία, σε μια ανατρεπτική διασκευή και σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων», με την πρωτότυπη μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

Ένα ταξίδι ελευθερίας και φαντασίας,

μια παράσταση – βουτιά κάθε μικρής και μεγάλης Αλίκης στη χώρα του ονείρου

Μια παράσταση που αφουγκράζεται την ψυχή του κλασικού έργου, ζωντανεύοντας το ταξίδι της Αλίκης στο άγνωστο, στα σύνορα ανάμεσα στη φαντασία και την αλήθεια. Μια σύγχρονη γιορτή του θεάτρου συνόλου για την ομορφιά της μεταμόρφωσης. Ένα έργο φτιαγμένο από τα υλικά των ονείρων για κάθε Αλίκη – μικρή και μεγάλη – που αναζητά την πραγματική της φωνή.

Τι μπορεί να συμβεί, όταν η φαντασία τρέχει πιο γρήγορα κι από ένα λευκό κουνέλι με γιλέκο και ρολόι;

Μια βαρετή, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή μέρα, από αυτές που οι μεγάλοι όλο μιλούν μεταξύ τους – ένα μικρό κορίτσι, η Αλίκη, κάθεται δίπλα στο ποτάμι. Είναι ένα παιδί σαν και σένα. Αναρωτιέται, δοκιμάζει, τολμά να μπει στο άγνωστο, ακριβώς όπως κάθε παιδί, ενώ μεγαλώνει. Η Αλίκη θα κλείσει για λίγο τα μάτια της και θα ταξιδέψει μακριά, σε μια βαθιά κουνελότρυπα κάτω από τη γη. Θα βρεθεί στη Χώρα των Θαυμάτων. Εκεί, η λογική των «μεγάλων» δεν θα ισχύει πια. Τα ζώα θα μιλούν με λέξεις, τα σώματα και τα σχήματα θα αλλάζουν συνεχώς, τα δάκρυα θα γίνονται λίμνη, για να κολυμπήσεις και να παίξεις, οι τρελοί θα μιλούν αστεία–σοφά, οι λογικοί αστεία–παράλογα, οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες θα τσαλακωθούν σαν χάρτινες φιγούρες. Κι εσύ, μαζί με μικρές και μεγάλες Αλίκες, θα βουτήξετε στη χώρα του ονείρου και με δύναμη και θάρρος θα φυσήξετε μακριά τις χάρτινες φιγούρες. Κι όταν το ταξίδι θα έχει τελειώσει, εσύ και η Αλίκη θα ξέρετε πια το μυστικό…

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Υπολογίζω ότι θα πρέπει να βρίσκομαι κοντά στο κέντρο της Γης»

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Σε ποιο Πλάτος και Μήκος της Γης όμως;»

Κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Λες να τη διασχίσω ολόκληρη;»

κι έπεφτε η Αλίκη έπεφτε

«Να βγω από κάτω εκεί πώς περπατάνε; ανάποδα;»

Μετάφραση: Παυλίνα Παμπούδη

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη

Μουσική: Λένα Πλάτωνος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Λίλη Κυριλή – Άρτεμις Φλέσσα

Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Ηχητικός σχεδιασμός: Στέργιος Τσιρλιαγκός

Μάσκες: Μάρθα Φωκά

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωνσταντίνα Κάλτσιου

Β’ Βοηθός σκηνοθέτριας: Μαρία Ηλιάδη

Βοηθός σκηνογράφου–ενδυματολόγου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Γιώργος Δερμεντζίδης, Αγνή Καρβουντζή, Μελίνα Κοτσέλου, Νίκος Μάνεσης, Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, Αναστασία Σλαυκίδου, Ιάσων Στασινός, Τζωρτζίνα Τάτση, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη

Φωτογραφίες – Βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Χώρος: Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Μέρες και ώρες παραστάσεων :Κυριακή στις 11.30 και 15.00

Τιμές εισιτηρίων: Ενηλίκων 12€, Παιδικό 10 €, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-15.00