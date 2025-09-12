«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» στο Θέατρο ΑΛΦΑ

«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ», η παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, συνεχίζεται για 2η χρονιά, από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου. Κάθε Κυριακή στις 11.30, το κλασικό αριστούργημα του Μαρκ Τουέιν θα ζωντανεύει και φέτος στη θεατρική σκηνή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα.

Στην παράσταση απολαμβάνουμε μαγικά εικαστικά τοπία, που είναι συνδυασμός πραγματικού και ψηφιακού σκηνικού υψηλής ποιότητας. Οι πρωτότυπες συνθέσεις και τα τραγούδια του Τομ Σόγιερ έχουν ήδη ξεχωρίσει και τραγουδιούνται από τους φίλους της παράστασης έως και σήμερα. Ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο ηθοποιών και μουσικών, που μας παρασύρουν σε μια συναρπαστική ιστορία με ακαταμάχητους χαρακτήρες. Μια ιστορία που τα έχει όλα: μυστήριο, δράση, χιούμορ και ευαισθησία, φάρσες, περιπέτειες στη φύση, ανεμελιά, φιλία, ελευθερία και αγάπη. Μια ιστορία για το ταξίδι της ζωής μας από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.

Η ιστορία του Τομ Σόγιερ

Ο Μαρκ Τουέιν ήταν ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε και παρουσίασε τον εσωτερικό κόσμο αλλά και την λειτουργία της φαντασίας των παιδιών, αντιμετωπίζοντας τα ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας με πραγματικές ανάγκες, ανθρώπινες αγωνίες, των οποίων οι πράξεις έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον κόσμο των ενηλίκων. «Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ» πρωτοκυκλοφόρησαν το 1876 και αποτελούν πανθομολογουμένως το αρχετυπικό και επιδραστικότερο έργο παιδικής λογοτεχνίας και μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες μικρών και μεγάλων, παγκοσμίως. Ο Τομ Σόγιερ, το διάσημο ζωηρό και πανέξυπνο αγόρι, ζει μαζί με τη θεία του Πόλι στην πόλη Σεντ Πίτερσμπεργκ κοντά στον ποταμό Μισισιπή. Αποφεύγει το σχολείο και τους κανόνες. Λαχταρά μαγευτικές περιπέτειες στη φύση, κάτω από τον έναστρο ουρανό και, μαζί με τον καλύτερό του φίλο, Χακ Φιν, σκαρώνουν φάρσες, παίζουν τους πειρατές, γίνονται εξερευνητές και ψάχνουν για χαμένους θησαυρούς. Τι θα συμβεί, όμως, όταν μια μέρα ο Τομ και η Μπέκι, το κορίτσι που αγαπάει, έρθουν αντιμέτωποι με απρόσμενες καταστάσεις που θα τους αναγκάσουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για ολόκληρη την πόλη;

Η παράσταση που θα δούμε για δεύτερη σεζόν αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο, θέματα όπως οι προκαταλήψεις, η διαφορετικότητα, το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο. Αλλά και ζητήματα, όπως, η ταξική ανισότητα, η ένταξη στην κοινωνία και τα στερεότυπα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας άνθρωπος από την παιδική του ακόμα ηλικία. Ταυτόχρονα όμως, προβάλλει την σημασία της εκπαίδευσης και την αξία της δικαιοσύνης, εφόδια με τα οποία ο Τομ Σόγιερ και οι φίλοι του αντιμετωπίζουν τα τρομερά διλήμματα που βρίσκονται στο δρόμο τους και τους προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή.

Με μεγάλη χαρά, ο θίασος ανακοινώνει πως τη φετινή χρονιά συνεργάζεται με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καρπός της συνεργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού πάνω στις θεματικές της παράστασης, για την υλοποίησή τους από τους/τις εκπαιδευτικούς στις σχολικές τάξεις, μετά από τη σχολική επίσκεψη στην παράσταση.

Σημειώνεται, επίσης, πως αυτή τη σεζόν το Θεάτρου Άλφα, ένα από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας, υποδέχεται το κοινό του πλήρως ανακαινισμένο, προσφέροντας μία αναβαθμισμένη και άνετη θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το θέατρο έχει καταστεί προσβάσιμο, με την τοποθέτηση αναβατορίου για άτομα με προβλήματα κίνησης και ΑΜΕΑ.

Ταυτότητα της παράστασης

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μαρκ Τουέιν

Διασκευή: Γιώργος Τζαβάρας - Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Εικαστικό τοπίο: Χάρης Κοντούρης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Κυδωνάκης, Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας

Στίχοι: Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας

Κίνηση: Άννα Ανουσάκη

Σχεδιασμός Φωτισμού: Πέτρος Φιωτάκης

Σχεδιασμός Ήχου: Έκτορας Τσολάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιλιάνα Παζαρζή, Μαρία Καρτσαφλέκη

Βοηθός ενδυματολόγου – Σκηνογράφου: Μυρτώ Σταματοπούλου

Συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων/ επιμέλεια κειμένων & προωθητικού υλικού: Αλεξάνδρα Λιακοπούλου

Γραφίστας: Δημήτρης Παγγές

Φωτογραφίες - Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ιλιάνα Παζαρζή

Προγραμματισμός σχολικών επισκέψεων: «Τέχνες και Παιδί»

Παραγωγή: Stage Works Entertainment Group

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)

Γιώργος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Ιωάννα Καλλιτσάντση, Γιώργος Κυδωνάκης, Μαρία Κυρώζη, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Τσαμπίκα Φεσάκη.

Πληροφορίες Παράστασης

Θέατρο Άλφα - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα 104 32

Τηλ.: (210) 5221444, 5238742.

Από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11:30

Εισιτήρια: Early Bird 8€ έως τις 5 Οκτωβρίου!

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peripeteies-tou-tom-sogier

Γενική είσοδος: 12€

Μειωμένα για ανέργους, πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, παρέες από 10 άτομα: 10€

Γκρουπ από 30 άτομα και πάνω: 8€

Ειδικές τιμές για σχολεία.

Δευτέρα έως Παρασκευή οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία και συλλόγους. Τηλέφωνο κρατήσεων : 211 11 80 889, 6948727275 (επικοινωνία Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 έως 14.00)