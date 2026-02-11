Πασχάλης Τόνιος «Άξιος Λόγος» – Κωστής Παλαμάς

Κωστής Παλαμάς 83 χρόνια μετά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 83 ετών από τον θάνατο του εμβληματικού Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά, ο συνθέτης και ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος παρουσιάζει το μουσικό έργο «Άξιος Λόγος», ένα υψηλής αισθητικής αφιέρωμα βασισμένο στη μελοποίηση εμβληματικών ποιημάτων από το πολυσχιδές και διαχρονικό έργο του μεγάλου δημιουργού.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ώρα 20:30, στον ιστορικό χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Καρύτση 8), ο οποίος συμπληρώνει φέτος 160 χρόνια από την ίδρυσή του και φιλοξενεί αίθουσα αφιερωμένη στον Κωστή Παλαμά – γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση.

Για το έργο θα μιλήσει ο κορυφαίος εν ζωή ποιητής Τίτος Πατρίκιος ο οποίος είχε βρεθεί στη σκηνή πριν 91 χρόνια σε ηλικία 7 ετών όταν πρωτοσυνάντισε και ασπάστηκε το χέρι του Κ. Παλαμά, το 1935!

Ερμηνεύουν

Γεράσιμος Ανδρεάτος, Αφροδίτη Μάνου, Πασχάλης Τόνιος, Μπέττυ Χαρλαύτη

Αφήγηση Νικήτας Τσακίρογλου

Νεανική Χορωδία EvSensus Singers – Διεύθυνση: Ευαγγελία Λουκάκη

Παρουσίαση Βίκυ Φλέσσα – κλασική φιλόλογος

Μουσικοί: Κυριάκος Γκουβέντας – βιολί, Θανάσης Σοφράς – κοντραμπάσο, Ανδρέας Βουδούρης – πιάνο, Αλέξανδρος Ζουγανέλης – πνευστά, Χρήστος Ζούμπος – κιθάρα, ενορχήστρωση.

Το έργο «Άξιος Λόγος» βασίζεται αποκλειστικά στην ποίηση του Κωστή Παλαμά και περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό και ουσιαστικό δείγμα από το μεγάλο και πολυδιάστατο έργο του, αναδεικνύοντας τον πλούτο του λόγου, τον ρυθμό και τη βαθιά μουσικότητα που χαρακτήριζαν τον ίδιο τον ποιητή.

Ακούγονται, μεταξύ άλλων, αποσπάσματα από τα έργα:

«Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου»

«Η Φλογέρα του Βασιλιά» «Τραγούδια της πατρίδος μου» «Ίαμβοι και Ανάπαιστοι»

«Η Πολιτεία και η Μοναξιά» «Τα Δεκατετράστιχα» «Σατιρικά Γυμνάσματα»

«Τάφος» – ποίημα γραμμένο μετά τον θάνατο του γιου του Άλκη σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών «Ασάλευτη Ζωή»

Ο Κωστής Παλαμάς υπήρξε μία από τις κορυφαίες πνευματικές φυσιογνωμίες του Νέου Ελληνισμού. Ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, διαμόρφωσε με το έργο του μια ολόκληρη εποχή. Στην ποίησή του κυριαρχούν η Ελλάδα ως ιδανικό και αντικείμενο αγάπης, η ιστορική της πορεία, η δημιουργική σύνθεση της αρχαίας κληρονομιάς με τη λαϊκή παράδοση, καθώς και η οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Δίκαια θεωρείται, μετά τον Διονύσιο Σολωμό, ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής.

Ο Πασχάλης Τόνιος, με βαθιά σχέση με την ποίηση και μακρά δημιουργική διαδρομή, αντιμετωπίζει τη μουσική ως τρόπο κατανόησης του κόσμου και των αξιών του. Έχει μελοποιήσει έργα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων ποιητών, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε εμβληματικούς χώρους πολιτισμού όπως το Ηρώδειο, η Πνύκα, η Αρχαία Αγορά, το Καλλιμάρμαρο, το Μέγαρο Μουσικής και το Παλλάς, καθώς και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Η καλλιτεχνική του πορεία χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ποιότητα και βαθιά αγάπη για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά.

ΥΓ. Το έργο ΑΞΙΟΣ ΛΟΓΟΣ θα παρουσιαστεί 20 Μαρτίου κστο ΕΚΠΑ-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.