Photometria International Photography Festival 2025

Για δεκαεπτά συναπτά έτη όπως και φέτος από 27 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, το Photometria International Photography Festival αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό, ο οποίος συγκεντρώνει Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες. Μέσα από εκθέσεις, διαλέξεις και εργαστήρια, οι συμμετέχοντες αποτυπώνουν την προσωπική τους οπτική, συμβάλλοντας ενεργά στον πολιτιστικό διάλογο της πόλης των Ιωαννίνων. Χώροι εικαστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Αργυροτεχνίας και ο υπαίθριος χώρος του Ιτς Καλέ, φιλοξενούν και φέτος ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, αλλά και εκδηλώσεις που αφορούν την φωτογραφία και τον κινηματογράφο.

Η μόνιμη έδρα του φεστιβάλ, το Photometria Photography Center, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2022 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελεί τον πυρήνα των πολιτιστικών δράσεων του φεστιβάλ με τη φιλοξενία εκθέσεων, διαλέξεων, κινηματογραφικών προβολών και την ελεύθερη πρόσβαση στην συνεχώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη. Οι εκθέσεις του φεστιβάλ αποτελούν καρπό σταθερών συνεργασιών με καταξιωμένους φορείς του οπτικού πολιτισμού της χώρας, όπως το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, καθώς και νέων συνεργασιών, αντανακλώντας τον δυναμικό και εξελισσόμενο χαρακτήρα του θεσμού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Φεστιβάλ.

