Προκόφιεφ & Τσαϊκόφσκι

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει δύο εξαίρετα έργα κορυφαίων Ρώσων συνθετών, που αποτελούν συγκλονιστικές εξομολογήσεις και λειτουργούν ως παράθυρα στο συναισθηματικό τους κόσμο.

Ο Σεργκέι Προκόφιεφ υπήρξε αναμφισβήτητα ένας περίφημος πιανίστας και γνώστης των μυστικών και των δυνατοτήτων του οργάνου προσφέροντας πλήθος εξαιρετικών συνθέσεων για πιάνο, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση κατέχουν τα πέντε του κοντσέρτα. Το δεύτερο εξ αυτών είναι ένα σκοτεινό δραματικό έργο, που χαρακτηρίζεται από λυρισμό, υψηλές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις και έντονες αντιθέσεις, μέσα από μία εκρηκτική ενεργητικότητα, που περιγράφει την ‘εποχή των μηχανών’. Η μελαγχολική διάθεση της γραφής προσδίδει μία τραγικότητα, που αρμόζει σε μία εποχή αναταραχών, οι οποίες θα καταλήξουν σύντομα στον Μεγάλο Πόλεμο και στην Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά αντανακλά και στην εσωτερική κατάσταση του δημιουργού, ανάβοντας ένα φως που αποκαλύπτει τα μύχια της ψυχής του. Ερμηνεύει ο σπουδαίος Θεσσαλονικιός πιανίστας Βασίλης Βαρβαρέσος.

Η ’Πέμπτη Συμφωνία’ του Τσαϊκόφσκι αποτελεί επίσης ένα έργο έντονων υπαρξιακών αναζητήσεων του συνθέτη και είναι δομημένη πάνω στο χαρακτηριστικό «θέμα της Μοίρας». Ο Τσαϊκόφσκι ξεκινά από τον θάνατο και αναπτύσσει διάφορες νοητικές διαδρομές, για να καταλήξει σε ένα θριαμβευτικό φινάλε υμνώντας τη ζωή. Ο μελωδικός πλούτος, οι γοητευτικές αρμονίες, η γλυκιά μελαγχολία και τα έντονα δραματικά στοιχεία της συμφωνίας αυτής συγκροτούν ένα από τα κορυφαία έργα του ρωσικού ρομαντισμού, που όμως ξεπερνά τα όρια της Ρωσικής Σχολής ενσωματώνοντας ιδιοφυώς στοιχεία και της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

Οδηγός της Κ.Ο.Θ. σε αυτή την υπαρξιακή περιπλάνηση ο Βασικός Αρχιμουσικός της Leo McFall.

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026

ώρα 20:30

Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

Πιάνο: Βασίλης Βαρβαρέσος

Διεύθυνση Ορχήστρας: Leo McFall

Πρόγραμμα:

Σεργκέι Προκόφιεφ (1891-1953): Κοντσέρτο για πιάνο αρ.2 σε σολ ελάσσονα, έργο 16

Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893): Συμφωνία αρ.5 σε μι ελάσσονα, έργο 64

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Είσοδος δωρεάν για όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ και τους φοιτητές του ΤΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ

Στο χώρο λειτουργεί κυλικείο

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

