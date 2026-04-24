Πρωτομαγιά στον γραφικό Εμπεσό με Αγώνες Αλεξίπτωτου Πλαγιάς, Παραδοσιακό Στεφάνι και Γιορτή Τοπικών Προϊόντων

Ο Δήμος Αμφιλοχίας υποδέχεται την Πρωτομαγιά στον όμορφο και γραφικό Εμπεσό, με αγώνες Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Paragliding) και τους αεραθλητές να πραγματοποιούν εντυπωσιακές πτήσεις πάνω από το Όρος Κανάλα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες.

Οι απογειώσεις θα πραγματοποιούνται από την πίστα αιωροπτεριστών της Κανάλας, ενώ οι προσγειώσεις στην πλατεία του χωριού, μετατρέποντας το κέντρο του Εμπεσού σε σημείο αναφοράς της διοργάνωσης.

Οι εγγραφές των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες ξεκινούν την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, Πρωτομαγιά,οι δράσεις αρχίζουν από τις 11:00 το πρωί στην πλατεία, όπου μαθητές θα δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό πρωτομαγιάτικο στεφάνι.

Παράλληλα, θα υπάρχει έκθεση τοπικού μελιού, ενώ δραστηριότητες για παιδιά και χορευτικά δρώμενα θα δώσουν εορταστικό χαρακτήρα στην ημέρα.

Στις 12:00 θα ξεκινήσουν οι αγώνες Αλεξίπτωτου Πλαγιάς, με τις πτήσεις να πραγματοποιούνται μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις 16.00-17.00. Οι αθλητές θα εκτελούν κύκλους πτήσεων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τη φύση και θα συνδυάσουν την ψυχαγωγία με την τοπική παράδοση.

Στον χώρο της μικρής πλατείας και στο γειτονικό γήπεδο μπάσκετ, θα λειτουργεί οργανωμένος χώρος φιλοξενίας, όπου θα προσφέρονται εδέσματα με αναψυκτικά και θα υπάρχουν τραπέζια για το κοινό, δημιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί οθόνη στην πλατεία, μέσω της οποίας το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί τις πτήσεις και τις δράσεις.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή, συνδυάζοντας τον αεραθλητισμό, την παράδοση και την τοπική γαστρονομία, προσελκύοντας επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την Πρωτομαγιά στον Εμπεσό, σε μια ημέρα γεμάτη δράση, φύση και αυθεντική φιλοξενία!

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Πάτρας