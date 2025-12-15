Ρίχαρντ Στράους: Σαλώμη – Όπερα Κοντσερτάντε στην Κ.Ο.Α.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει την όπερα "Σαλώμη" του Ρίχαρντ Στράους, ένα από τα πιο αινιγματικά και δραματικά έργα του 20ού αιώνα, σε συναυλιακή μορφή («κοντσερτάντε»). Η Σαλώμη βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ και ξεχωρίζει για τη σύζευξη της ερωτικής εμμονής με τον μυστικισμό και τη θρησκευτική ένταση. Τη μουσική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Δημήτρης Γιάκας. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κ.Ο.Α., Λουκάς Καρυτινός.

Η Σαλώμη βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ και ξεχωρίζει για τη σύζευξη της ερωτικής εμμονής με τον μυστικισμό και τη θρησκευτική ένταση , περιγράφει την πάλη του παλαιού ειδωλολατρικού κόσμου που απέρχεται με τον νέο του Χριστιανισμού, αποδίδοντας ταυτόχρονα τη σκοτεινή ψυχολογία των χαρακτήρων με μια πλούσια ορχηστρική παλέτα.

Οι σολίστ της συναυλίας αναδεικνύουν τη διεθνή ακτινοβολία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η διακεκριμένη υψίφωνος Ελένα Στίχινα, η οποία έχει βραβευτεί για τον συγκεκριμένο ρόλο, ενσαρκώνει την ομώνυμη ηρωίδα. Δίπλα της, ο βαρύτονος Βόλφγκανγκ Άμπλινγκερ-Σπερχάκε αποτελεί έναν ιδανικό ερμηνευτή του Ηρώδη, ενώ ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός και η υψίφωνος Κατερίνα Οικονόμου – η οποία ξεκίνησε μάλιστα την καριέρα της με τον ρόλο της Σαλώμης – αναλαμβάνουν τους ρόλους του Ιωάννη και της Ηρωδιάδας αντίστοιχα. Τη μουσική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Δημήτρης Γιάκας. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κ.Ο.Α., Λουκάς Καρυτινός.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να φέρνει στο ελληνικό κοινό σπάνιες και απαιτητικές παραγωγές.Η συναυλία υλοποιείται με την υποστήριξη της Πειραιώς, ως Χρυσού Χορηγού, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας για τον Πολιτισμό, με στόχο την προαγωγή και ενίσχυση έργων μοναδικής πολιτιστικής αξίας και δημιουργών υψηλού επιπέδου που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Το πρόγραμμα με μία ματιά

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864-1949)

Σαλώμη, μονόπρακτη όπερα, έργο 54 (σε συναυλιακή μορφή)

ΣΟΛΙΣΤ: Ελένα Στίχινα | Σαλώμη

Βόλφγκανγκ Άμπλινγκερ-Σπερχάκε | Ηρώδης

Δημήτρης Τηλιακός | Ιωάννης Βαπτιστής

Κατερίνα Οικονόμου | Ηρωδιάς

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λουκάς Καρυτινός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμές εισιτηρίων: 90€, 70€, 50€, 40€ και 20€ (εκπτωτικό)