100+ Χρόνια Ιστορίας στους δρόμους του Ρεμπέτικου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και ο Μουσικός Μορφωτικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου «Ο Αυλός» συνδιοργανώνουν, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 21:00 μ.μ., στο θέατρο «Βασίλης Γεωργιάδης», μουσικοχορευτική-θεατρική παράσταση αφιερωμένη στη συναρπαστική διαδρομή του ρεμπέτικου, την οποία θα προλογίσει ο κορυφαίος μελετητής της ελληνικής μουσικής, Παναγιώτης Κουνάδης.

Από την Πόλη και τη Σμύρνη, ως την Αμερική των ξενιτεμένων, κι από το γαλάζιο του Αιγαίου στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και στον Πειραιά, η παράσταση ταξιδεύει στον χρόνο. Μέσα από τη σύμπραξη μουσικής, χορού και θεάτρου, αναδεικνύεται η αυθεντικότητα και ο κοινωνικός παλμός μιας ολόκληρης εποχής. Μια βραδιά υψηλής αισθητικής, φόρος τιμής σε έναν αιώνα μουσικής ιστορίας.

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

-Η Θεατρική Ομάδα του «Αυλού».

-Τα δύο χορωδιακά τμήματα του «Αυλού», υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Γαζή και του Δημήτρη Μιχαλόπουλου.

-Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων «Τερψιχόρη», σε διδασκαλία των Γιώργου Ζάχαρη και Σοφίας Γκόρου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ:

Σωτήρης Μαργώνης – βιολί,

Ιωάννης Χαραλαμπάκης – μπουζούκι, τραγούδι, μπαγλαμάς,

Πένυ Γεωργοπούλου – σαντούρι,

Αναστασία Μιχαλοπούλου – τραγούδι, ιδιόφωνα κρουστά,

Δημήτρης Μιχαλόπουλος – τραγούδι, λαούτο, κιθάρα, ούτι.

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