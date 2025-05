Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SHE–Society for Help & Empowerment που ασχολείται με την ενδυνάμωση και τα δικαιώματα των γυναικών, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων-συζητήσεων για σύγχρονα θέματα υπό τον τίτλο “She Talks About”, τo Σάββατο 10 Μαΐου 2025 στις 18:30, στο MOMus, στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση-συζήτηση θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες: Ζέτα Δούκα (ηθοποιός- συγγραφέας), Θέδα Καϊδόγλου (συγγραφέας), Λίλλυ Κοτσώνη (ποιήτρια) και Έλλη Χρυσίδου (εικαστικός), ενώ τη συζήτηση θα συντονίζει η δημοσιογράφος, Σύνθια Σάπικα.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης οι τέσσερις γυναίκες καλλιτέχνιδες θα παρουσιάσουν στη σκηνή ένα κείμενο, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις προσωπικές τους προκλήσεις αλλά και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Μετά τους μονολόγους, η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα, θα συντονίσει μια συζήτηση, η οποία θα φέρει τις εμπειρίες των καλλιτέχνιδων σε διάλογο με το κοινό.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν πρότυπα γυναικών που μέσα από την Τέχνη και τις προσωπικές τους διαδρομές, υπερβαίνουν τις κοινωνικές ανισότητες, διαμορφώνουν τον δικό τους δρόμο και εμπνέουν.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM