Προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας

Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», παρουσιάζεται στις 17 και 18 Ιουλίου στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσσου στη Λέσβο, η ξεχωριστή παράσταση «Σοφοί, Σαλοί και Ενοχλητικοί σε Απολογία, προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας».

Λίγα λόγια για την παράσταση

Σε τι υπερέχουν οι φιλόσοφοι από τους άλλους ανθρώπους;

Ἐὰν πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσι, ὁμοίως βιώσομεν!

(Ακόμα και αν καταργηθούν όλοι οι νόμοι, εμείς θα ζούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο!)

Ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούντες στην αγορά καθώς καταφθάνουν ο Σκαρίμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής, αλλά και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης, ίσως ο Θεόφιλος και άλλοι ακόμα «που πήραν τα βουνά να μην τους φάει ο κάμπος». Πρόκειται για διανοητές που, με άλλο τρόπο ο καθένας, ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. Κι ωστόσο αν τους πλησιάσει κανείς διακρίνει ότι οι ρίζες της σκέψης τους βρέχονται από την ίδια βαθιά πηγή του ανθρωπισμού. Στο περίγραμμα που φτιάχνουν πρόσωπα και κείμενα, ένα συγκρουσιακό ηχητικό περιβάλλον με παράλληλες πολυφωνίες δημιουργεί τον συνεκτικό ιστό, τον καμβά και τα χρώματα.

Σκοπός της ζωής μας είναι…



Συντελεστές

Σύλληψη, επιμέλεια κειμένων: Κορίνα Βουγιούκα

Κορίνα Βουγιούκα Πρωτότυπη μουσική: Τάσος Ρωσόπουλος

Τάσος Ρωσόπουλος Αφήγηση: Γιώργος Μπινιάρης

Γιώργος Μπινιάρης Τραγούδι, αφήγηση: Χρήστος Κεχρής

Χρήστος Κεχρής Τσέμπαλο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μιχάλης Παπαπέτρου Κλασική κιθάρα: Κορίνα Βουγιούκα

Λέσβος, Ιερό του Μέσσου

Παρασκευή17 και Σάββατο18 Ιουλίου, 20.00

Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση στο www.allofgreeceoneculture.gr

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος

του Υπουργείου Πολιτισμού «’Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026».



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