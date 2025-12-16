“ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ” στο Ωδείο Αθηνών

Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κλασικού ρεπερτορίου, η Σταχτοπούτα με την αριστουργηματική μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ, ζωντανεύει τις φετινές γιορτές στο Ωδείο Αθηνών, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή του διεθνούς φήμης ROYAL CLASSICAL BALLET.

Από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, το αθηναϊκό κοινό θα απολαύσει μια ιστορία - ύμνο στην καλοσύνη, στην ελπίδα και στη δύναμη των ονείρων, γεμάτη φως και μαγεία. Υπέροχα κοστούμια και εντυπωσιακά σκηνικά μεταμορφώνουν τη σκηνή του Ωδείου Αθηνών σε έναν παραμυθένιο κόσμο.

Η Σταχτοπούτα έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στο θέατρο Bolsoi το 1945 και συγκίνησε το κοινό ως ένα σύμβολο ελπίδας στη μεταπολεμική εποχή, παγκοσμίως.

Οι υψηλού επιπέδου σολίστ του ROYAL CLASSICAL BALLET, ενός από τους πλέον καταξιωμένους θιάσους κλασικού χορού, με εντυπωσιακή αισθητική και τεχνική τελειότητα, μας γοητεύουν και μας μεταφέρουν στον ονειρικό κόσμο του Τσαικόφσκι.

Από την απλότητα της στάχτης μέχρι τη λάμψη του παλατιού, η "Σταχτοπούτα" είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης που αγγίζει θεατές όλων των ηλικιών.

Μια λαμπερή παραγωγή για όλη την οικογένεια!

Πληροφορίες

Σταχτοπούτα

ROYAL CLASSICAL BALLET

Ωδείο Αθηνών (Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος)

Πληροφορίες 2109213310

Προπώληση