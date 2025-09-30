Support for Change: Empathy through Education

Μια δημιουργική Προσέγγιση για την Ενίσχυση της Ενσυναίσθησης και της Εκπαίδευσης για την Υποστήριξη Επιζωσών/ώντων Έμφυλης Βίας.

To “Support for Change” είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με συντονιστή τη «SHE – Society for Help & Empowerment», για την ενδυνάμωση επαγγελματιών και φορέων, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με περιστατικά έμφυλης βίας.

Η εκδήλωση έναρξης είναι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, 18:30 στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ο κύριος στόχος του “Support for Change” είναι η αλλαγή (Change), μια ουσιαστική μεταμόρφωση των επαγγελματιών που συμμετέχουν, καθώς και του κοινωνικού πλαισίου γύρω από την έμφυλη βία. Μέσω εκπαιδευτικών δράσεων, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας, στη βελτίωση της ποιότητας υποστήριξης που προσφέρουν, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και υιοθετώντας μια πιο ευαισθητοποιημένη και αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ταυτόχρονα μέσω των ενημερωτικών δράσεων το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Το έργο συμβάλλει στην άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πιο ανθρωποκεντρικής και αποτελεσματικής προσέγγισης στην υποστήριξη των επιζωσών/ώντων, προάγοντας την ενσυναίσθηση και τη συστημική αλλαγή.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 95,8fm, 102fm