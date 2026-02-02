Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τον θάνατο του Γιέρζι Γκροτόφσκι (1933–1999), ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και ερευνητές του θεάτρου του 20ού αιώνα, διοργανώνεται το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο: «Συναντώντας τον Γιέρζι Γκροτόφσκι και το έργο του».

Η διοργάνωση είναι του Θεάτρου Όμμα Στούντιο και του Κέντρου Θεατρικής Ανθρωπολογίας (Ηράκλειο, Κρήτης) με συνδιοργανωτή το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Το Συμπόσιο φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσα από εισηγήσεις, εργαστήρια, βιντεοπροβολές και συζητήσεις, όλες τις φάσεις της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας του Γιέρζι Γκροτόφσκι, καθώς και τη διαρκή επίδραση του έργου του στην έννοια της παράστασης, της θεατρικής πράξης και της σχέσης ηθοποιού–θεατή.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διεπιστημονικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Πολωνό δημιουργό, του οποίου η θεατρική μεθοδολογία καθόρισε την παγκόσμια σκηνική έρευνα και τον ρόλο του «ηθοποιού-δημιουργού».

Σε όλες τις δράσεις του Συμποσίου είναι προσκεκλημένοι σημαντικοί Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί, μελετητές συγγραφείς, σκηνοθέτες και ηθοποιοί που θα μιλήσουν για το έργο του Γιέρζι Γκροτόφσκι και θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια, όπως οι:

Εουτζένιο Μπάρμπα (Ιταλία), Τόμας Ρίτσαρντς (ΗΠΑ), Γιαροσλάβ Φρετ (Πολωνία), Μάριο Μπιατζίνι (Ιταλία), Ρίτσαρντ Σέχνερ (ΗΠΑ), Κρις Σαλάτα (ΗΠΑ), Μάρκο Ντε Μαρίνις (Ιταλία), Ντάριους Κοσίνσκι (Πολωνία), Βιργινί Μαγκνά (Γαλλία), Πέρε Σαίς Μαρτίνεζ (Ισπανία), Ντάνιελ Αρμπατσέφσκι (Πολωνία), Μιριάνα Ποπτέσιν (Σερβία).

Μαρία Φραγκή (Ελλάδα), Ειρήνη Κουτσάκη (Ελλάδα), Γιάννης Μήτρου (Ελλάδα), Αντώνης Διαμαντής (Ελλάδα), Μαρία Σικιτάνο (Ελλάδα), Μαρία Σαριτσάμη (Ελλάδα), Γιάννης Μαργαρίτης (Ελλάδα), Δήμητρα Κωνσταντοπούλου (Ελλάδα), Βασίλης Λάγγος (Ελλάδα).

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται σε τρεις πόλεις της Ελλάδας και εκτυλίσσεται μέσα από τέσσερις διακριτές δράσεις, ρίχνοντας αυλαία στις 13 & 14 Μαρτίου στην Πάτρα:

Δράση Δ΄ – Διεθνές Συμπόσιο: Η έρευνα γύρω από τη ζωή και το έργο του Γκροτόφσκι

(Πάτρα, 13–14 Μαρτίου 2026 – ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας & Πανεπιστήμιο Πατρών)

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, και την αιγίδα της Πρεσβείας της Πολωνίας.

Διοργάνωση: ΑΜΚΕ ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – Κέντρο Θεατρικής Ανθρωπολογίας

Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνεργασία: ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής.

Οργανωτική επιτροπή Συμποσίου:

Αντώνης Διαμαντής, Μαρία Φραγκή, Ειρήνη Κουτσάκη, Ελένη Διαμαντή, Γιώργος Βαρελάς

Επιστημονική Επιτροπή: Αντώνης Διαμαντής,Μαρία Φραγκή

