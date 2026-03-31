" ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΘΕΣΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ" από την Εταιρεία θεάτρου ΤΡΟΧΙΕΣ

Μία έρευνα πάνω σε όσα μπορεί να γεννήσουν και όσα μπορεί να διαλύσουν ένα συλλογικό εγχείρημα.

Παραστάσεις: Θέατρο Αμαλία (Θεσσαλονίκη)

Μια ομάδα ανθρώπων αναμετριέται επί σκηνής με τη διάλυση της. Καλούμενη να μιλήσει για το εγχείρημά της λίγα χρόνια μετά τη λήξη του, επιχειρεί έναν ιδιότυπο απολογισμό: από την πρώτη ιδέα μέχρι την πρώτη πράξη, από τις πρώτες νίκες στα πρώτα σημάδια ρήξης, από τις ιδεολογικές διαφορές μέχρι την απόφαση που τους ανάγκασε να «διαλέξουν πλευρά». Τα γεγονότα θολώνουν από τις υποκειμενικές αφηγήσεις των ερμηνευτών οι οποίοι, σε μια προσπάθεια διάσωσης της μνήμης, αναβιώνουν ποιητικά τις στιγμές του παρελθόντος. Πραγματικές ιστορίες, ερευνητικό υλικό, πολιτική φιλοσοφία και προσωπικές σκέψεις, συνθέτουν ένα ψευδοντοκιμαντέρ που διερευνά το κοινό νήμα που συνδέει τη διάλυση της αγαπημένης μας μπάντας, τη διάσπαση των πιο σπουδαίων πολιτικών κινημάτων, αλλά και την αποτυχία της απογευματινής συνέλευσης της πολυκατοικίας.

Αν «η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία έχει κάνει σχεδόν αδύνατη τη φαντασίωση μιας συλλογικής εναλλακτικής», τι περιθώρια ρωγμής υπάρχουν;

Μια παράσταση για τις ομάδες που διαλύθηκαν.

Και για εκείνες που θα διαλυθούν.

Κυρίως όμως για τους ανθρώπους που επιμένουν να ονειρεύονται και να ζουν συλλογικά.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Νοεμή Βασιλειάδου

Έρευνα: Ομάδα Τροχιές

Δραματουργία: Νοεμή Βασιλειάδου, Χάρις Σερδάρη

Κίνηση: Αλέξανδρος Νούσκας Βαρελάς

Πρωτότυπη Μουσική: Γρηγόρης Λιόλιος

Σκηνικά – Κοστούμια: Εύα Κουρελιά

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Αθανασίου

Επικοινωνία: Κατερίνα Π. Τριχιά - True Colours Comms

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Τροχιές

Παίζουν: Δημήτρης Γούλιος, Μαρία Καραγκιοζίδου, Γρηγόρης Λιόλιος, Βασίλης Μπόγδανος, Χάρις Σερδάρη, Σοφία Στυλιανού

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διάρκεια: 80’

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ

Διεύθυνση: Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη 546 40

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Από το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 έως και την Τρίτη 5 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 21.00

Eισιτήρια: Early bird έως 1 Απριλίου 2026



