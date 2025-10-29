Tan Dun Μusic – Κ.Ο.Θ.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στις 20:30 υποδέχονται τον παγκοσμίου βεληνεκούς κινεζικής καταγωγής Αμερικανό συνθέτη, μαέστρο και Πρέσβη Καλής Θελήσεως της UNESCO, Tan Dun, ο οποίος αποτελεί μία κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής έχοντας κερδίσει Όσκαρ και Γκράμι για τη μουσική της ταινίας ‘Τίγρης και Δράκος’ (‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’), ενώ έχει λάβει πλήθος άλλων περιώνυμων βραβείων.

Το δημιουργικό και άκρως εντυπωσιακό του ρεπερτόριο περιλαμβάνει όπερες, ορχηστρικά έργα, μουσική δωματίου και κινηματογραφική μουσική, μεταξύ άλλων, και έχει παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο από τις σπουδαιότερες ορχήστρες με μεγάλη επιτυχία. Οι συνθέσεις του ενσωματώνουν συχνά οπτικοακουστικά στοιχεία, όπως θα συμβεί και στη συναυλία του στην πόλη μας, προσφέροντας μία αξέχαστη εμπειρία στο κοινό.

