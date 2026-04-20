Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας παρουσιάζει την εκδήλωση «Το Ψηφιδωτό της Δημιουργίας — Στο σύμπαν του Θανάση Παπακωνσταντίνου»,

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στις 20:30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας.

Πού κατοικεί η έμπνευση; Πώς ο θόρυβος του κόσμου γίνεται μουσική;

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας αναμετρώνται με ερωτήματα που αφορούν την γέννηση του έργου και τη συγκρότηση του δημιουργού, παίζοντας και εξερευνώντας τα υλικά που οικοδομούν το μουσικό του σύμπαν. Αφορμή και πυξίδα για αυτή την περιπλάνηση αποτέλεσε το έργο και η προσωπικότητα του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Επί σκηνής μαθητές και καθηγητές του σχολείου επιχειρούν να συνθέσουν ένα ζωντανό «ψηφιδωτό», εντάσσοντας δίπλα στα εμβληματικά κομμάτια του αγαπημένου μουσουργού έργα που τον επηρέασαν άμεσα και έμμεσα, καθώς και άλλα που αναδύθηκαν αυθόρμητα στη διάρκεια των πειραματισμών τους. Μέσα από ορατά και αόρατα νήματα που συνδέουν παρελθόν, παρόν και μέλλον, το απτό και το άυλο, τις συνειδητές επιλογές αλλά και τις συνειρμικές διαδικασίες, σκοπός τους είναι να φωτίσουν τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στη δημιουργία και να ιχνηλατήσουν τα μονοπάτια που γέννησαν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, προσφέροντας στον ακροατή μια εσωτερική, σχεδόν μυσταγωγική εμπειρία.

Συμμετέχουν η Χορωδία Ομοίων Φωνών, η Παραδοσιακή Χορωδία, το Σύνολο Μουσικής Αναδόμησης και Πειραματισμού, η Ορχήστρα Εγχόρδων, καθώς και μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ