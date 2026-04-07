Τελικός 26ου Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο



Η Σαντορίνη φιλοξενεί τον Τελικό του 26ου Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο

Μετράμε αντίστροφα για τον τελικό

Μπήκαμε στον… μήνα τού τίτλου. Η προκαταρκτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, Δωδεκάνησος και Ηρόδικος έχουν ήδη πάρει θέσεις, η ΟΣΕΚΑ και η τοπική κοινωνία τής Σαντορίνης ετοιμάζονται για τον τελικό τού Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στις 18:00, στο κλειστό γήπεδο του νησιού.

Πρόκειται για τον πρώτο τίτλο τής σεζόν και κανείς δεν θα μείνει ικανοποιημένος από τη συμμετοχή στον τελικό, που -έτσι κι αλλιώς- είναι επιτυχία. Από τη στιγμή που έφτασαν στην πηγή θέλουν να ξεδιψάσουν και η… δίψα για την κατάκτηση του τροπαίου υπόσχεται εξαιρετικό θέαμα.

Συνδιοργανωτές του τελικού είναι η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο και ο δήμος Θήρας Σαντορίνης, με την υποστήριξη του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του δήμου Θήρας και της Εθελοντικής Ομάδας Σαντορίνης.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, EΡT2 SPORT, ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8