Από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου το νησί ζει στον ρυθμό του θεάτρου!

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ιθάκη φιλοξενεί το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025. Με φετινή θεματική «Ο Ήρωας και ο Αντιήρωας: ένα ταξίδι στον χρόνο και στον άνθρωπο», το φεστιβάλ αναδεικνύει τις αντιθέσεις, τα σύμβολα και τα ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη φύση, μέσα από παραστάσεις, διαγωνιστικά έργα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ιδιαίτερη στιγμή του φετινού φεστιβάλ αποτελεί η βράβευση της Ελένης Γερασιμίδου και του Γιώργου Αρμένη για την προσφορά τους στο θέατρο.

Το διαγωνιστικό τμήμα "ΑΥΛΑΙΑ" φέρνει στη σκηνή δέκα θεατρικά ντουέτα που θα αναμετρηθούν για το βραβείο Καλύτερης Παράστασης, αλλά και για βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήριο θεάτρου με τον Κώστα Γάκη, θεατρικής μάσκας με την Βίκυ Αδάμου, εργαστήριο πάνω στην θεματική του φεστιβάλ απο την ερευνήτρια και συγγραφέα Ana Stojanoska απο την Βόρεια Μακεδονία, εφηβική παράσταση “Anna & Margot” της Κωνσταντίνας Ράικου σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα, κουκλοθεατρική παράσταση απο την ομάδα Αντράλα, βιωματικά εργαστήρια για παιδιά απο φοιτήτριες της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη θεματική "Ήρωας – Αντιήρωας".

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ΠΕΔ-ΙΝ. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7