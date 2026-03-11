Το 9ο Beyond Borders ταξιδεύει στην Αθήνα!

Λίγο πριν γιορτάσει τα δέκα του χρόνια, το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου βάζει στις αποσκευές του μερικές από τις ταινίες που ξεχώρισαν το καλοκαίρι που μας πέρασε και τις παρουσιάζει στο κοινό από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2025 στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος!

Φέτος η πρόταση του Beyond Borders για το αθηναϊκό τριήμερο θα είναι συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ που ρίχνουν φως στις λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της Ιστορίας, που υψώνουν τη φωνή τους για ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα και συμπερίληψη, που ξεδιπλώνουν θαρραλέα προσωπικές ιστορίες – πεδία «μάχης» όπου αποτυπώνεται ο κοινωνικοπολιτικός χάρτης της εποχής.

Εξαιρετικής σημασίας είναι η παρουσία στην Αθήνα του Dr. Izzeldin Abuelaish, που έρχεται ειδικά για τις προβολές καλεσμένος από το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου. Ο Dr. Abuelaish είναι ο πρώτος Παλαιστίνιος γιατρός που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, αλλά το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται, όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του. Η ιστορία του ξεδιπλώνεται μέσα από ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής, το I Shall not Hate, που κυριολεκτικά καθήλωσε τους θεατές στο Καστελλόριζο και βραβεύτηκε από την επιτροπή με το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης. Ο Dr. Abuelaish θα παρακολουθήσει το φεστιβάλ και θα συνομιλήσει με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: Bangarang του Giulio Mastromauro, Ιταλία 2023, Ελληνική Πρεμιέρα, για τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στον Τάραντα, τη βιομηχανική πόλη στη νότια Ιταλία, I shall not hate της Tal Barda, Καναδάς 2024, Ελληνική Πρεμιέρα, που ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις κόρες και την ανιψιά του, Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία 2024,Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα, Λώξη των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, Ελλάδα 2024, για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, My Place Ozerna της Karina Będkowska, Πολωνία 2022, Ελληνική Πρεμιέρα, ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ για το ταξίδι μιας γυναίκας από το Λονδίνο στην Ozerna, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία, Searching for Rodakis του Saim Kerem Soyyilmaz, Τουρκία 2023, για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, The Board της Carmen Tortosa, Ισπανία 2023, Διεθνής Πρεμιέρα, για τη διαδικασία λήψης παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή πιστοποίησης μόνιμης αναπηρίας των εργαζομένων, Sister of Mine του Mariusz Rusinski, Πολωνία 2023, Ελληνική Πρεμιέρα, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά και Monument του Maksim Avdeev, Ρωσία 2024, Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

Οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός).

Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας κατά την προσέλευση.

Πρόγραμμα προβολών:

Παρασκευή 28 Μαρτίου

19:30-19:45 Έναρξη δράσης / καλωσόρισμα

19:45 – 21:15 I shall not hate της Tal Barda (Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης), 90', Ελληνική πρεμιέρα

Q&A

21:30 – 21:45 Monument του Maksim Adveev (Χρυσός Φοίνικας), 15', Παγκόσμια Πρεμιέρα

Διάλειμμα 5’

21:45 – 22:45 Searching for Rodakis του Kerem Soyyilmaz (Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας), 57'

Σάββατο 29 Μαρτίου

19:30 – 21:00 Λώξη των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφεντζή (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ), 87'

21:00 – 21:15 Q&A με σκηνοθέτες

21:15 – 21:35 The Board της Carmen Tortosa (Χάλκινος Φοίνικας), 19', Διεθνής Πρεμιέρα

Διάλειμμα, 5΄

21:40 – 22:53 Bangarang του Giulio Mastromauro (Βραβείο FIPRESCI), 73', Ελληνική Πρεμιέρα

Κυριακή 30 Μαρτίου