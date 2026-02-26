“Αν έχουμε την παραμικρή ελπίδα να ξαναγίνει για μας η τέχνη αναγκαία, θα πρέπει να της επιτρέψουμε να μας δώσει όλα όσα βρίσκονται στον έρωτα, στο έγκλημα, στον πόλεμο – και στην τρέλα.”



Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά- «το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», από την artistic performance team Ανάμεσα στο Φως και τη Σκιά

Η παράσταση αφορά στη βραδιά που οι «φίλοι» του Αντονέν Αρτώ, συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο Σάρα Μπερνάρ για να τιμήσουν εκείνον και το έργο του (7 Ιουνίου 1946), αλλά οι πόρτες ήταν κλειστές γι’ αυτόν. Τον άφησαν να ξεροσταλιάζει έξω από τις κλειστές πόρτες.

Ο Αρτώ εμπνευσμένος, θλιμμένος και ερωτευμένος μας οδηγεί σε μια βαθιά προσωπική κάθαρση, από το σκοτάδι του πόνου, της αδικίας και της υποκρισίας, προς το καθαρό και λυτρωτικό φως. Εκεί όπου βασιλεύει ο Μέγας Νόμος της Καρδιάς.

1 και 2 Μάρτη, καφέ Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

6 - 7 - 8 Μάρτη, θέατρο της ROSA NERA

14 και 15 Μάρτη, πολυχώρος πολυ τεχνείο





Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: βασισμένο στα θεατρικά έργα "Κόκκαλο" και "Αρτω/Βαν Γκογκ"

της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη", τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεγάλη επιτυχία.

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Ηθοποιοί: Μιχάλης Καράκης, Βασιλική Καρυστινού, Κλειώ Κουτσουριδάκη

Μουσική παράστασης: Tomaso Giovanni Albinoni, Philip Glass

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Λύκος

Γραφιστικά: Ευγενία Κασπαρίδου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουμελιωτάκης, Βασίλης Μαρμαρωτής

Κινηματογραφική προώθηση: Βασίλης Μαρμαρωτής

Έναρξη παράστασης 20:30

Ώρα προσέλευσης από 19:30

Κρατήσεις 6973 525 049

