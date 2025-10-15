“Το φινιστρίνι” στο Θέατρο Βικτώρια

Το Θέατρο Βικτώρια και η εταιρεία θεάτρου «Θεά~Ίρις» συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά την επιτυχημένη παράσταση «ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ», ένα διαχρονικό έργο του Βασίλη Ρίσβα που αγγίζει με ευαισθησία και βάθος τα πιο ουσιαστικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η αναζήτηση του εαυτού, η κατανόηση και η αποδοχή του, η συμφιλίωση με όσα κουβαλάμε μέσα μας — είναι θέματα που βασανίζουν και καθορίζουν τον άνθρωπο.

Σε μια εποχή όπου η ουσία του ανθρώπου φαίνεται να χάνεται μέσα στα προσωπεία της καθημερινότητας, το έργο έρχεται να υπενθυμίσει πως «ο άνθρωπος για να είναι άνθρωπος πρέπει να μάθει να συγχωρεί — και για να το μάθει αυτό, πρέπει να μείνει μόνος».

Πραγματικά μόνος, για να αντέξει την δική του συγχώρεση, γιατί μόνο έτσι βοηθιέται αυτός και μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους.

Όταν ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του, τότε βρίσκει τον εαυτό του.

Πρέπει να πεθάνεις για να αναστηθείς.

«Μόνο έτσι αξίζει η αγάπη, αν την πενθήσεις αληθινά»

«Δεν είναι που εμείς θυμόμαστε τους νεκρούς μας,

είναι που οι νεκροί δεν μας αφήνουν να τους ξεχάσουμε.»

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χριστοδούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ουρανία Μαργαρώνη

Μουσική Επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σπύρος Κάρδαρης

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Ματσιούλας

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάνος Γκόλφης

Συνεργάτης Ταμείου: Κική Γεωργαντζή

Παίζει: Γιώργος Κάρκας

Πληροφορίες Παράστασης

Έναρξη: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Θέατρο Βικτώρια

Μαγνησίας 5 και Αριστοτέλους 132, 112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα Κρατήσεων: 210 8820008, 6988 441 991

Email: theatro.viktoria@gmail.com

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 15 €

Φοιτητικό – Ανέργων – Πολύτεκνοι – ΑΜΕΑ: 10 €

Ηλεκτρονική Προπώληση:

TICKET SERVICES

Τηλ: 210 7234567

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα