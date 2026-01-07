«Βήματα Ζωής» από την ΕΣΤΙΑ Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας

Φιλανθρωπική πολιτιστική παράσταση το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας
Η ΕΣΤΙΑ Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας διοργανώνει τη φιλανθρωπική πολιτιστική παράσταση με τίτλο «Βήματα Ζωής», το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, με ώρα έναρξης 19:30.

Η παράσταση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και έθιμα από τη Μακεδονία, τον Πόντο και τη Θράκη, αναδεικνύοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών αυτών μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τη συλλογική μνήμη.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

                •              Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Κορινού «Εύξεινος Πόντος»

                •              Πολιτιστικός Σύλλογος Γέφυρας «Μέτρες Σωζούπολη»

                •              Χορευτικός Όμιλος Νάουσας

                •              Χορευτικό Χαλάστρας

                •              Εστία Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας

Η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στο Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας. Το κόστος της πρόσκλησης ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Η διοργάνωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και φιλοδοξεί να συνδυάσει την πολιτιστική έκφραση με την κοινωνική προσφορά, προσκαλώντας όλο το κοινό να συμμετάσχει σε μια βραδιά παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης.

ΕΣΤΙΑ Ρουμλουκιωτών Αλεξάνδρειας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 6932906568

Email: estiaroumloukioton2014@yahoo.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM

