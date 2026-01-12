Ζyklon ή το Πεπρωμένο του Θανάση Τριαρίδη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Στο θέατρο Αργώ

Από τις 12 Ιανουαρίου 2026

«Zyklon ή το Πεπρωμένο», ένα παιχνίδι για δύο άτομα, ή μήπως όχι;

Ένα από τα πιο αιχμηρά και προκλητικά έργα του Θανάση Τριαρίδη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ) στο Θέατρο Αργώ, από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Τα δύο πρόσωπα του έργου ερμηνεύουν δύο νέοι χαρισματικοί ηθοποιοί, η Φλώρα Καραβελατζή και ο Βασίλης Τσαλίκης

Προπώληση εισιτηρίων early bird 10 ευρώ

Δύο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συναντιούνται για να παίξουν ένα παιχνίδι φαινομενικά απλό αλλά με άγνωστους κανόνες. Το παιχνίδι έχει ένα όνομα: Zyklon. Ένα όνομα φορτισμένο, που κουβαλά το βάρος της Ιστορίας και ειδικά αυτή του Ολοκαυτώματος.

Τι είναι όμως το Ζyklon; Ποιο είναι πραγματικά το παιχνίδι; Τι είναι αλήθεια, τι ψέμα; Τι φαντασία, τι πραγματικότητα;

Μέσα από τους δύο παίκτες το έργο αναμετριέται με την σύγχρονη ιστορία και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να επαναληφθεί, όχι υποχρεωτικά με την ίδια μορφή, αλλά ακόμα και «μασκαρεμένη». Ο Primo Levi στο βιβλίο του «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» αναφέρει για το ολοκαύτωμα πως «συνέβη επομένως μπορεί να ξανασυμβεί... αυτή είναι η ουσία όσων έχουμε να πούμε». Ο Θανάσης Τριαρίδης με το έργο του ίσως έρχεται να απαντήσει ή μάλλον να συμπληρώσει αυτή τη φράση και εμείς μέσα από την παράσταση να αναρωτηθούμε για το αν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια. Πόσο εύκολα φοράμε την μάσκα που μας προσφέρεται;

«Zyklon ή το Πεπρωμένο», ένα παιχνίδι που προσπαθεί να ξεγυμνώσει τη συνενοχή, τη βία και το πεπρωμένο του ανθρώπου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης

Μουσική - Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Στεφανακίδης

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Κουρτεσιώτη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

ΠΑΙΖΟΥΝ

Φλώρα Καραβελατζή, Βασίλης Τσαλίκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο (στάση μετρό Μεταξουργείο)

τηλ. 2105201684

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δευτέρα & Τρίτη, 21.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 80’ λεπτά

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Early bird 10 ευρώ

Κανονικό: 16 ευρώ

Φοιτητικό/ανέργων: 14 ευρώ