28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε χρόνο και το οποίο ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 1999 με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Εϊπίδη, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 2016. Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά του είδους του σε διεθνές επίπεδο, εστιάζει πρωτίστως στον ανεξάρτητο κινηματογράφο τεκμηρίωσης, ενδιαφέρεται για την ανάδειξη νέων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο, ενώ κάθε χρόνο προβάλλονται ρετροσπεκτίβες σε κορυφαίους δημιουργούς και αφιερώματα στα σημαντικότερα ρεύματα του ντοκιμαντέρ. Υπεύθυνος για τη διοργάνωση του φεστιβάλ είναι ο πολιτιστικός οργανισμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οι προβολές των ταινιών γίνονται στον ιστορικό κινηματογράφο «Ολύμπιον» της πλατείας Αριστοτέλους και σε τέσσερις αίθουσες στις παλιές αποθήκες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με κεντρικό σημείο του Φεστιβάλ την Αποθήκη Γ΄. Σημαντική προέκταση του φεστιβάλ είναι η Agora Doc Market η οποία ιδρύθηκε το 1999, παράλληλα με το πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι να οργανώσει δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τους σκηνοθέτες, παραγωγούς και διανομείς ταινιών τεκμηρίωσης διαμορφώνοντας ένα διεθνές δίκτυο με ένα κατάλληλο επαγγελματικό πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών, συζητήσεων και συμφωνιών εμπορικών και καλλιτεχνικών.

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή το 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που λαμβάνει χώρα από τις 5 έως 15 Μαρτίου 2026, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Επεισόδιο της σειράς «Συνεικόνες» παραγωγής 1999 είναι αφιερωμένο στο πρώτο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Δημήτρης Εϊπίδης, μιλάει για τη σχέση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εξηγεί τη σημασία και την πρωτοτυπία της Agora Doc στον ελληνικό χώρο, ως μία απαραίτητη πρωτοβουλία πέρα από την ανάγκη προβολής των ταινιών στο πλαίσιο του φεστιβάλ, προκειμένου να ενισχυθούν οι δημιουργοί μέσα από την αγορά, να εξασφαλίσουν διανομή, σε αίθουσες και σε τηλεοπτικά προγράμματα αλλά και να δημιουργηθούν σχέσεις επικοινωνίας με τους διανομείς, τους παραγωγούς, αλλά και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Αναφορικά με την επιλογή του προγράμματος ων προβολών εξηγεί ότι αυτό αντλεί από σύγχρονες επιλογές με βραβευμένες ταινίες και υπογραμμίζει την ελληνική συμμετοχή σε αυτό, ως ιδιαιτέρως σημαντική.

Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ όπως ο Δημήτρης Μαυρίκιος, ο Νίκος Γραμματικός, η Ζίμπα Μιρ Χοσεϊνί, ο Απόστολος Καρακάσης, o Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, ο Σταύρος Ιωάννου και η Εύα Στεφανή μιλούν για τις ταινίες με τις οποίες συμμετέχουν στο φεστιβάλ, υπογραμμίζουν τη σημασία του, ενώ εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να υποστηριχθούν οι ταινίες τεκμηρίωσης στην Ελλάδα.

Ο Tue Steen Muller, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ (EDN) μιλάει για τους στόχους να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για ανεξάρτητους παραγωγούς και διανομείς και για την προώθηση του ντοκιμαντέρ σε διεθνές επίπεδο και δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον του ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ. Η σκηνοθέτης Βάλερι Κοντάκος υπεύθυνη του σεμιναρίου «Νέες τεχνολογίες» μιλάει για το ψηφιακό βίντεο και τις νέες δυνατότητες που δίνει στο χώρο του ντοκιμαντέρ.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου παρουσιάζονται αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ «Νυχτολούλουδα» Νίκου Γραμματικού, «Μεγαλουπόλεις» του Μικαέλ Γκλαβογκερ, «Aenigma Est» του Δημήτρη Μαυρίκιου, «Διαζύγιο α Λα Ιρανικά» των Κιμ Λοντζινοτο & Ζιμπα Μιρ Χοσεϊνι, «Ετών 89» του Απόστολου Καρακάση και «Ο Ηρακλής ο Αχελώος και η Γιαγιά μου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Δημοσιογραφική επιμέλεια: ΑΝΝΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

Σκηνοθεσία: ΣΟΡΕΤΤΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ

Έτος παραγωγής: 1999

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

