Είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα

Στις 27 Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τα οποία είχαν εισβάλει στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου, εισέρχονται στην πόλη των Αθηνών. Οι κάτοικοι της πόλης βρίσκονται κλεισμένοι τα σπίτια τους, ενώ ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών μεταδίδει τις τελευταίες ειδήσεις στα ελληνικά.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το εναρκτήριο επεισόδιο της εμβληματικής σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ «Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης» με θέμα τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Στην εκπομπή περιγράφονται τα γεγονότα της εισβολής και προέλασης των γερμανικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος, με τις προσωπικές μαρτυρίες αγωνιστών της Αντίστασης- μεταξύ των οποίων και του Μανώλη Γλέζου- να φωτίζουν την ιστορική στιγμή της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Σειρά ντοκιμαντέρ για την Eθνική Aντίσταση στην Ελλάδα την περίοδο 1941-1944. Το πρώτο επεισόδιο περιγράφει την εισβολή και προέλαση των γερμανικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος.

Το επεισόδιο ξεκινά από το πρωινό της 6ης Απριλίου 1941, ημέρα εκδήλωσης της ταυτόχρονης επίθεσης της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Η προέλαση των γερμανικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος θα ξεκινήσει από τα βόρεια σύνορα προς τη Θεσσαλονίκη (9 Απριλίου), θα συνεχισθεί σε συνεργασία με τις ιταλικές δυνάμεις για να καταλήξει στα νησιά του Αιγαίου (8 Μαΐου). Στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε την υπογραφή των δύο Πρωτοκόλλων Συνθηκολόγησης (20 και 23 Απριλίου) και την εδαφική κατάκτηση της Αθήνας (27 Απριλίου), τα οποία και παρουσιάζονται.

Στο επεισόδιο αναφέρονται η φυγή της ελληνικής κυβέρνησης, αρχικά στην Κρήτη, η ορκωμοσία της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης, οι απαρχές της έκρηξης του πατριωτισμού, η άρνηση ορισμένων αξιωματικών να συνθηκολογήσουν, η πρόταση της επιλογής του ανταρτοπόλεμου, η συλλογή και απόκρυψη οπλισμού, η απόκρυψη και φυγάδευση Βρετανών αιχμαλώτων, η δράση των φοιτητών και οι εκδηλώσεις αυθόρμητης αντίστασης από τους Έλληνες, συμπάθειας προς τους συμμάχους και δολιοφθορών προς τον στρατό κατοχής.

Προβάλλονται σπάνια πλάνα οπτικοακουστικού υλικού, κινηματογραφικά αρχεία και ανέκδοτες φωτογραφίες και έγγραφο αρχειακό υλικό από ελληνικά και ξένα αρχεία, μεταξύ των οποίων και γερμανικών, ενώ περιλαμβάνονται μαρτυρίες αγωνιστών - πρωταγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Μιλούν στην εκπομπή: ο Μανώλης Γλέζος, τότε φοιτητής της Ανωτάτης Εμπορικής, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, αρχηγός του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος, ο επιτελάρχης του 2ου Σώματος Στρατού Θρασύβουλος Τσακαλώτος, καθώς και οι αγωνιστές της Αντίστασης Θόδωρος Καλίνος, διευθυντής λόχου στα οχυρά Ανατολικής Μακεδονίας (1941), Στέργιος Βαλιούλης, βοηθός υπασπιστή της 19ης Μεραρχίας, Βαγγέλης Καραμιχάλης, στρατιώτης του 2ου λόχου ασυρματιστών, Τάκης Μιχαηλίδης, φοιτητής της Φυσικο-Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Βήχος, παγκόσμιος πρωταθλητής σκοποβολής, Μιχάλης Ντούσιας, μαχητής του αλβανικού μετώπου, Νίκος Βενος, μαθητής Γυμνασίου, Χαρίλαος Τζαφαλιάς, μαχητής του αλβανικού μετώπου, Λέανδρος Βρανούσης, ιστορικός, και οι αγωνίστριες Ειρήνη Καμουλάκου και Κυριακή Κράμπη.

Παραγωγή: 1987

ΕΤ1 Τμήμα Επιμορφωτικών Εκπομπών

Ημερομηνία πρώτης προβολής εκπομπής:

24/11/1987

Σκηνοθεσία: Αντώνης Βογιάζος

Διεύθυνση Παραγωγής: Άγγελος Κοβότσος

Οργάνωση Παραγωγής: Βάσω Κανελλοπούλου

Σενάριο: Πέτρος Ανταίος-Αντώνης Βογιάζος

Ιστορικός σύμβουλος: Νίκος Σβορώνος

Σύνταξη άρθρου: Διδώ Γεωργούλα