Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, το ατύχημα που προκάλεσε μια πρωτοφανούς μεγέθους οικολογική καταστροφή, αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ήταν 26 Απριλίου του 1986, όταν ο αντιδραστήρας αρ.4 του Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόμπιλ, στην σημερινή Ουκρανία-τότε Σοβιετική Ένωση- εξερράγη, με αποτέλεσμα την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων ραδιενέργειας. Τριάντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αμέσως μετά το ατύχημα εξαιτίας της άμεσης έκθεσής τους στη ραδιενέργεια, ενώ εκατομμύρια πολίτες, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής υπολογίζεται πως εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια, με την έκταση που μολύνθηκε να φτάνει πάνω από 150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ έχει χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως «η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από το πυρηνικό ατύχημα σαν σήμερα, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της ενημερωτικής εκπομπής «Ανταποκριτές» της 29ης Μαρτίου 2011, το οποίο με αφορμή το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011, κάνει ένα αφιέρωμα στην πυρηνική ενέργεια.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

ΕΠ 018 ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Ενημερωτική εκπομπή με θέματα διεθνούς επικαιρότητας που παρουσιάζει η Οντίν Λιναρδάτου. Το 18o επεισόδιο της σειράς, με αφορμή το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, ανοίγει το φάκελο της πυρηνικής ενέργειας. Η εκπομπή προβλήθηκε στις 29/03/2011.

Προσκεκλημένος στο στούντιο είναι ο καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Greenpeace Χρήστος Ζερεφός. Στο ξεκίνημα της εκπομπής προβάλλεται βίντεο της ανταπόκρισης από τη Ρωσία του Δημήτρη Λιάτσου, ο οποίος λίγο πριν την 25η επέτειο από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ, παίρνει συνέντευξη από τον Ρώσο πτέραρχο εν αποστρατεία Νικολάι Αντόσκιν και τον πιλότο Βλαντιμίρ Αλίμοφ, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού για τον περιορισμό της έκλυσης ραδιενέργειας από τους αντιδραστήρες του Τσερνόμπιλ. Δίνουν τη δική τους μαρτυρία για τις επιχειρήσεις στο Τσερνόμπιλ και κάνουν σύγκριση με το ατύχημα της Φουκουσίμα.

Ακολουθούν ρεπορτάζ των ανταποκριτών της ΕΡΤ για το ενεργειακό ζήτημα στην Ευρώπη και τις ενεργειακές συμφωνίες των ευρωπαϊκών χωρών. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα, τα σχεδιαζόμενα πυρηνικά προγράμματα της Ιταλίας και της Τουρκίας, καθώς και οι αντιδράσεις στα σχέδια αυτά από το αντιπυρηνικό κίνημα, ο «πολιτικός σεισμός» που έφερε η πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία, και ακόμη την παραδοσιακά φιλοπυρηνική πολιτική της Γαλλίας, και τέλος, η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας της Βρετανίας. Προβάλλονται οι ανταποκρίσεις του Δημήτρη Δεληολάνη (από την Ρώμη), του Γιώργου Παππά (από τη Γερμανία) , Χρ.Ξενάριου (από τη Γαλλία), Λάμπη Τσιριγωτάκη (από το Λονδίνο), και σε τηλεφωνική επικοινωνία η ανταπόκριση της Αριάνας Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.

Ο προσκεκλημένος της εκπομπής Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, σχολιάζει τις διαφορές μεταξύ των δύο ατυχημάτων στο Τσερνόμπιλ και τη Φουκουσίμα, αναλύει τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην υγεία, τις καλλιέργειες, την υδρόβια ζωή. Εξετάζει τις πιθανότητες μεταφοράς της μόλυνσης μέσω της ατμόσφαιρας στον πλανήτη, σχολιάζει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια μπορεί να κάνει καλό στο περιβάλλον, με αναφορά στα πυρηνικά απόβλητα, και τπροτείνει αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντλούμε ενέργεια από τη φύση, κάνοντας αναφορά σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια , η γεωθερμία κα.

Έρευνα-παρουσίαση: Οντίν Λιναρδάτου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σταμούλης-Γιώργος Αλπογιάννης

Παραγωγή 2011

Ημερομηνία προβολής εκπομπής:

29/03/2011

Σύνταξη άρθρου: Διδώ Γεωργούλα