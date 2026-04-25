Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από τον θάνατο του σημαντικού ποιητή Τάκη Σινόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 25 Απριλίου του 1981. Γεννημένος στην Ηλεία το 1917, ο Τάκης Σινόπουλος σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεασμένος από τους Τ.Σ. Έλιοτ, Σεφέρη και Έζρα Πάουντ, με ποίηση λυρική, επιγραμματική, γεμάτη από τραγική αυτογνωσία και απαισιοδοξία, κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Μεταίχμιο» το 1951. Ανήκε στην εκδοτική ομάδα των «Δεκαοχτώ Κειμένων», των «Νέων Κειμένων», της «Κατάθεσης '73» και του περιοδικού «Η Συνέχεια». Παράλληλα, ο Σινόπουλος συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά, αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: «Νέα Εστία», «Φιλολογικά Χρονικά», «Οδυσσέας» (Πύργου), «Κοχλίας», «Πειραϊκά Γράμματα», κ.ά.

Επιπλέον, ο Σινόπουλος έγραψε και τις εξής ποιητικές συλλογές: «Το άσμα της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου» (2ο Κρατικό Βραβείο Ποίησης, 1961), «Γνωριμία με τον Μαξ», «Νύχτα και αντίστιξη». Παράλληλα, έγραψε διάφορες μελέτες και δοκίμια όπως την «Στροφή» για το έργο του Σεφέρη.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό ντοκουμέντο: μία από τις ελάχιστες τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησε ο Τάκης Σινόπουλος στην εκπομπή της ΕΡΤ ''Επιλογή'' το 1979.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ''Επιλογή'' είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον ποιητή Τάκη Σινόπουλο. Οι συντελεστές της εκπομπής τον επισκέπτονται στο σπίτι του και, αρχικά, τον παρακολουθούμε να γράφει στο γραφείο του, ενώ ακούμε τη φωνή του να απαγγέλλει ένα από τα ποιήματά του.

Αμέσως μετά, ο Τάκης Σινόπουλος αναφέρεται στους άξονες της ποίησής του. Σχολιάζει την περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε στα γράμματα (το 1951), τα χαρακτηριστικά γραφής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, καθώς και τα γεγονότα της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου, τα οποία διαμόρφωσαν την ποίηση αυτής της γενιάς.

Έπειτα, μιλά για τα στοιχεία και τα σύμβολα που επανέρχονται στα ποιήματά του και τονίζει πως ο ήλιος, στην ποίησή του, είναι ένα στοιχείο που «βασανίζει και καίει τους ανθρώπους και τον κόσμο».

Ακόμη, περιγράφει την ιδιαίτερη θέση που έχουν τα ποτάμια στα δικά του ποιήματα και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως «ποιητή της ενδοχώρας». Το επεισόδιο κλείνει με πλάνα του Τάκη Σινόπουλου να σημειώνει στο γραφείο του, ενώ ακούγεται η φωνή του να απαγγέλλει απόσπασμα από ποίημά του.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 15/5/1979

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-παρουσίαση: Π. Αθανασόπουλος, Γ. Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς