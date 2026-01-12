Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από το θάνατο της Βρετανίδας συγγραφέως Άγκαθα Κρίστι, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 12 Ιανουαρίου 1976. Γεννημένη το 1890 στο Ντέβον της Αγγλίας, η Άγκαθα Κρίστι έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα και 14 συλλογές διηγημάτων και χαρακτηρίστηκε ως η ''Βασίλισσα του Εγκλήματος''. Στις περισσότερες ιστορίες της πρωταγωνιστούν ο ντεντέκτιβ Ηρακλής Πουαρό και η πανέξυπνη γηραιά κυρία Μις Μαρπλ. Το θεατρικό έργο Ποντικοπαγίδα, το οποίο είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της, παρουσιάζεται στο West End από το 1952 και αποτελεί τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση στον κόσμο. Επιπλέον, αρκετά βιβλία της έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα: ''Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές'' (1974 και 2017),''Έγκλημα κάτω από τον ήλιο'' (1982), ''Έγκλημα στο Νείλο (1978 και 2021)'', ''Μυστήριο στη Βενετία'' (2023), κ.ά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο της 'Αγκαθα Κρίστι, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''Δέκα μικροί Νέγροι'' της εκπομπής ''Το Θέατρο τη Δευτέρας'', παραγωγής 1978.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ

Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά ενός από τα πλέον δημοφιλή αστυνομικά μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστι. Η υπόθεσή του αφορά δέκα ανθρώπους, προερχόμενους από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, οι οποίοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους και καταφτάνουν σε ένα μυστηριώδες νησί, στα παράλια του Ντέβον στην Αγγλία, για να περάσουν τις διακοπές τους ύστερα από πρόσκληση ενός μυστηριώδους οικοδεσπότη. Τους υποδέχεται ένα εξίσου σκοτεινό ζεύγος στην πανάκριβη έπαυλή του. Ο κάθένας από τους δέκα αυτούς ανθρώπους φέρνει μαζί με τις δικές του συνήθειες, τις δικές του ενοχές και τη δική του μοίρα. Στο μεταξύ, η φορτισμένη με αγωνία ατμόσφαιρα του σπιτιού επιτείνεται από τους στίχους ενός παιδικού τραγουδιού, σύμφωνα με το οποίο δέκα μικροί νέγροι χάνονται ένας-ένας μέχρι να μη μείνει κανείς, και από δέκα περίεργα αγαλματίδια. Όταν κάποιοι από τους δέκα καλεσμένους δολοφονούνται, ο φόβος αρχίζει να κυριαρχεί. Μήπως όμως τελικά οι δέκα αυτοί άνθρωποι δεν είναι και τόσο άγνωστοι ο ένας για τον άλλο; Τι θέση αποκτά ανάμεσα τους ένας δολοφόνος; και γιατί ξαφνικά παίρνει το ρόλο του αόρατου τιμωρού; Ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα των αποτρόπαιων πράξεών του;

Έτος παραγωγής: 1978

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 23/10/1978

Σκηνοθεσία: Θεόφιλος Τζαμάνης

Διασκευή: Κώστας Λειβαδέας

Βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι

Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Λούλα Ιωαννίδου, Γιώργος Νέζος, Χρήστος Δαχτυλίδης, Έφη Ροδίτη, Κώστας Σιμενός, Τάκης Παναγόπουλος, Νίκος Βανδώρος, Ντόρα Βολανάκη, Κώστας Σαντοριναίος, Τρύφων Καρατζάς.

Μουσική επένδυση: Ζακ Μεναχέμ

Σκηνικά-κοστούμια: Γιάννης Κύρου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς