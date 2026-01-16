Σαν σήμερα στις 16/1/2022 έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Φασιανός, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα, λιτές μορφές και αναφορές στην ελληνική μυθολογία και την καθημερινή ζωή. Ο Φασιανός ασχολήθηκε επίσης με τη χαρακτική, το σχεδιασμό αφισών και κοσμημάτων καθώς και την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό επίπλων, την κεραμική. Τα έργα του εκτέθηκαν διεθνώς και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη νεοελληνική τέχνη.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το επεισόδιο της σειράς

ΕΠΑΦΕΣ: ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

Πρόκειται για εκπομπή οποία έχει ως στόχο να παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο στα παιδιά τη σύγχρονη εικαστική τέχνη, μέσα από το έργο γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Ο Φασιανός συνομιλεί με τον τεχνοκριτικό Μάνο Στεφανίδη και απαντά σε ερωτήματα που του θέτουν παιδιά σχετικά με το έργο του. Αφετηρία αυτής της συζήτησης αποτελεί το έργο του «Αθηναϊκό πανόραμα», το οποίο αποτελεί αποτύπωση της καθημερινής ζωής στην Αθήνα, μετουσιωμένη μέσα από το βλέμμα του ζωγράφου. Το έργο αυτό φιλοτέχνησε ο ζωγράφος το 1989 και δώρισε στην Εθνική Πινακοθήκη ένα χρόνο αργότερα. Επισημαίνεται ότι η ζωγραφική του Φασιανού είναι μια ζωγραφική νοσταλγίας, ενώ οι ποδηλάτες, το αγαπημένο του μοτίβο, παρουσιάζονται ως ανάμνηση μιας άλλης εποχής. Ο ζωγράφος μιλά για τις πηγές έμπνευσής του, για τη βιωματική του σχέση με το ποδήλατο, για τις φιγούρες που σχεδιάζει και που θυμίζουν πρόσωπα από τοιχογραφίες ή από τη λαϊκή τέχνη, ενώ επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «πού πάει ο ποδηλάτης του σήμερα» στη σύγχρονη πολύβουη πόλη.

Σκηνοθεσία: Νίκος Γκίνης

Αφήγηση: Αναστασία Κρίτση

Κείμενα-έρευνα : Μάνος Στεφανίδης

Τεκμηρίωση υλικού: Κλεοπάτρα Καλαφατά και Νίκος Βογιατζής

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής