Αλέκος Σακελλάριος – 28 Αυγούστου 1991

Ο αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Αλέκος Σακελλάριος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 28 Αυγούστου του 1991. Πολυτάλαντος και χαρισματικός, ο Αλέκος Σακελλάριος συνυπέγραφε μαζί με το Χρήστο Γιαννακόπουλο θρυλικά νούμερα σε επιθεωρήσεις και σπουδαία θεατρικά έργα που χάριζαν απλόχερα γέλιο στο αθηναϊκό κοινό.

Από τη δεκαετία του '50 και εξής, ο Αλέκος Σακελλάριος έγραψε και σκηνοθέτησε μερικές από τις κλασικότερες κωμωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές: ''Δεσποινίς ετών 39'' (1953), ''Λατέρνα, φτώχια και φιλότιμο'' (1955), ''Η θεία από το Σικάγο'' (1957), ''Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο'' (1959), ''Η Αλίκη στο ναυτικό'' (1961), ''Θα σε κάνω βασίλισσα'' (1964), ''Καλώς ήλθε το δολάριο'' (1967), ''Η θεία μου η χίπισσα'' (1970), και πολλές άλλες. Ακόμη, μαζί με το Χρήστο Γιαννακόπουλο έγραψαν στίχους σε περίπου 2.000 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως ''Άστα τα μαλλάκια σου'', ''Θα σε πάρω να φύγουμε', ''Μάρω-Μάρω μια φορά είν' τα νιάτα'', ''Άλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα'' , ''Το μονοπάτι'', ''Βρε Μανώλη Τραμπαρίφα'', ''Έχω ένα μυστικό'', κ.ά.

Ο Αλέκος Σακελλάριος συνεργάστηκε και με τη δημόσια τηλεόραση, έγραψε και σκηνοθέτησε τη σειρά ''Μια Αθηναία στην Αθήνα'' (ΕΡΤ, 1976) με τη Ρένα Βλαχοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ υπέγραψε και το σενάριο της σειράς ''Αττίκ'' (ΕΡΤ-2, 1985). Πολλά θεατρικά του έργα παρουσιάστηκαν από το θρυλικό ''Θέατρο της Δευτέρας''.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο της σειράς ''Αυτοπροσωπογραφίες'' παραγωγής 1989, στο οποίο ο Αλέκος Σακελλάριος παραχωρεί μια ιδιαίτερη συνέντευξη στο Στέφανο Ληναίο.

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ

Ο Στέφανος Ληναίος υποδέχεται στην εκπομπή τον σκηνοθέτη και συγγραφέα Αλέκο Σακελλάριο. Η εικαστικός Ελισσάβετ Βάλβη αναλαμβάνει να ζωγραφίσει σε ζωντανό χρόνο τον Αλέκο Σακελλάριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μιλά για τη ζωή και την καριέρα της ενώ προβάλλονται έργα της.

Αμέσως μετά, ο Αλέκος Σακελλάριος δέχεται τα ερωτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην εκπομπή ''Εγώ και Εγώ'' που έκανε στο παρελθόν στη δημόσια τηλεόραση, στο αν δυσκολεύεται να ολοκληρώσει κάτι που αρχίζει. Συζητά με το Στέφανο Ληναίο για το πως γράφει και ολοκληρώνει έργα του με αναφορές στον Ντάριο Φο και το πρώτο έργο του που ανέβηκε από το θίασο Πέτρου Κυριακού και ολοκλήρωσε σε δύο ημέρες. Εξομολογείται πως δεν πιστεύει στη μοίρα και περιγράφει την περίοδο που έγραφε θεατρικά έργα σε καφενεία της Αθήνας και ένα συγκεκριμένο περιστατικό που του συνέβη.



Επιπλέον, απαντώντας στις ερωτήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο Αλέκος Σακελλάριος ξετυλίγει πτυχές της προσωπικότητάς του, μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του κι εξομολογείται πως είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Στη συνέχεια, περιγράφει την πρώτη φορά που έγραψε στίχους και την πρώτη φορά που είδε κάτι δικό του να ανεβαίνει στο θέατρο. Επίσης, λέει πως οι νέοι συγγραφείς τον αντιμετωπίζουν με κάποια συστολή και φόβο.



Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, μιλούν για τον Αλέκο Σακελλάριο ο Βασίλης Κοραχάης, πρώην πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α., δημοσιογράφος και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης αλλά και απλοί πολίτες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βγάζει το δικό του συμπέρασμα και σκιαγραφεί το χαρακτήρα του Αλέκου Σακελλάριου, βασιζόμενος στις απαντήσεις του. Τέλος για να αποφορτίσει την συγκίνησή του μοιράζεται μια παλιά ιστορία με μια φάρσα που έκανε σε έναν χασάπη με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο και παρουσιάζεται η προσωπογραφία του που συνέθεσε η Ελισσάβετ Βάλβη κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Έτος παραγωγής: 1989

Σκηνοθεσία: Χρίστος Σιόπαχας

Παρουσίαση: Στέφανος Ληναίος

Ρεπόρτερ-δημοσιογράφος: Εύη Γιαννακοπούλου

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς