Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Μάγιας Λυμπεροπούλου. Η σπουδαία θεατρική ηθοποιός, γεννημένη το 1940 στην Αθήνα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 22 Ιουλίου 2021, έχοντας διαγράψει μια μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο του θεάτρου, ως ηθοποιός, αλλά και σκηνοθέτις, μεταφράστρια και δασκάλα υποκριτικής. Φοίτησε στη Νομική Σχολή και παράλληλα στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, όπου εργάστηκε πλάι στον Κουν μέχρι το 1970, έζησε στη Γαλλία όπου σπούδασε και κινηματογράφο, και ακολούθησε μια σπουδαία πορεία στο θέατρο. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική ιστορία στο περιφερειακό θέατρο.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη της Μάγιας Λυμπεροπούλου στην Εύη Κυριακοπούλου στο πλαίσιο της εκπομπής «Η ζωή είναι αλλού», παραγωγής 2006.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΜΑΓΙΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΜΑΓΙΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καλεσμένη της Εύης Κυριακοπούλου, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων, είναι η ηθοποιός Μάγια Λυμπεροπούλου. Μια συζήτηση γύρω από την τέχνη του θεάτρου και την προσωπική της πορεία, με αφετηρία τις παράλληλες σπουδές της στη Νομική και στο Θέατρο Τέχνης και τη συμπλήρωση σχεδόν 50 ετών ενασχόλησης με το θέατρο.

Η Μάγια Λυμπεροπούλου αναφέρεται στην περίοδο συνεργασίας της με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στην 6χρονη απουσία της από το θέατρο και τις σπουδές της στη Γαλλία, την επιστροφή της στην Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου του Λεωνίδα Τριβιζά και την διδασκαλία. Μιλά για την απήχηση της δουλειάς της, την επωνυμία και το κοινό μιας παράστασης. Λόγος γίνεται ακόμη για τη σχέση της τηλεόρασης και θεάτρου, για την σκηνοθεσία, αλλά και για τη διδασκαλία της υποκριτικής και τη σχέση της με τους μαθητές της-με αναφορά να γίνεται και στον δάσκαλό της Κάρολο Κουν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδύονται προβληματισμοί για τις ηθικές αρχές της τέχνης, αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας, με την ηθοποιό να στηλιτεύει την εμπορευματοποίηση, τον καταναλωτισμό, την επικοινωνιακή συμπεριφορά και άλλα χαρακτηριστικά της σημερινής κοινωνίας. Τέλος, η ηθοποιός μιλά για την προσωπική της πορεία, τις επιλογές, τους φόβους και τις επιθυμίες της.

Έτος παραγωγής: 2006

Παρουσίαση: ΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ