Σίγησε σήμερα τα ξημερώματα μία σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου, η αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το 1935, η Μαίρη Λίντα ξεκίνησε να εργάζεται στο θέατρο ως παιδί-θαύμα όταν την ανακάλυψε ο σκηνοθέτης Ορέστης Λάσκος. Συνέχισε την πορεία της στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60.

Στη διάρκεια της μακράς και σπουδαίας πορείας της ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Ηχογράφησε το πρώτο της τραγούδι, το «Ήρθε ο Χειμώνας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το 1953. Ανάμεσα στις πλέον αξέχαστες επιτυχίες που σφράγισε με τη φωνή της είναι τραγούδια όπως: «Περασμένες μου Αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Δε Θέλω πια να Ξαναρθείς», «Εσύ είσαι η Αιτία που Υποφέρω», «Τέτοια Χαρά δε θα τη Δεις», «Λαός και Κολωνάκι», «Το Τελευταίο Ποτηράκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Αν Θυμηθείς το Όνειρό μου» και «Μαργαρίτα Μαργαρώ». Το 1961 έλαβε το Α’ βραβείο στο Γ’ Φεστιβάλ Τραγουδιού του Ε.Ι.Ρ. με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Απαγωγή». Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της ήταν όταν το 1964 τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η Μαίρη Λίντα εμφανίστηκε και σε πολλές ελληνικές ταινίες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» (1961), «Μην Είδατε τον Παναή» (1962), «Ο Ατσίδας» (1962), «Πολυτεχνίτης κι’ Ερημοσπίτης», (1963), «Ο Φίλος Μου, Ο Λευτεράκης» (1963), «Τύφλα νάχη ο Μάρλον Μπράντο» (1963), «Η Βίλλα Των Οργίων» (1964), κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Δήμητρα Γαλάνη, κ.ά. Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά με θλίψη την αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα με ένα επεισόδιο της σειράς ”Καλλιτεχνικό καφενείο” του 1985.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ

Το «Καλλιτεχνικό Καφενείο» είναι μια σειρά ψυχαγωγικών εκπομπών που αναπαριστά την ατμόσφαιρα ενός ελληνικού καφενείου, με παρουσιαστές τον ηθοποιό Βασίλη Τσιβιλίκα, τον συνθέτη και μαέστρο Μίμη Πλέσσα και τον σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη, καθώς και καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Στο συγκεκριμένο, τρίτο μέρος του επεισοδίου του «Καλλιτεχνικού Καφενείου», ο Μίμης Πλέσσας υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα. Αρχικά, η Μαίρη Λίντα περιγράφει πώς γνώρισε, σε μικρή ηλικία, τον Μανώλη Χιώτη και μιλά για τα πρώτα βήματα της καριέρας της. Στη συνέχεια, ερμηνεύει τη μεγάλη της επιτυχία «Περασμένες μου αγάπες».

Έπειτα, η Μαίρη Λίντα ερμηνεύει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, όπως λέει η ίδια, το «Ροδόσταμο» του Μίκη Θεοδωράκη. Ακολουθεί το «Ξημερώνει», το οποίο ερμήνευσε πρώτη η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ελληνική ταινία. Το αφιέρωμα στη Μαίρη Λίντα ολοκληρώνεται με το τραγούδι «Ηλιοβασιλέματα».

Έτος παραγωγής: 1985

Τηλεσκηνοθεσία: Νέστωρ Παβέλλας

Γενική φροντίδα: Κώστας Φέρρης

Παρουσίαση: Μίμης Πλέσσας, Βασίλης Τσιβιλίκας, Κώστας Φέρρης

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: 793470