Έφυγε σήμερα από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κυριακού. Γεννημένη στην Αθήνα το 1929, η Άννα Κυριακού σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956). Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ με το θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο "Κάρμεν". Ακολούθησε συνεργασία με τους θιάσους Μανωλίδου-Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας, Μάνου Κατράκη. Ακολούθησε μια μακρά πορεία στο θέατρο, όπου συνεργάστηκε με θιάσους κορυφαίων πρωταγωνιστών, όπως τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κ.α. Επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο το 1960 όπου και παρέμεινε έως το 1981, πρωταγωνιστώντας σε 34 έργα. Το 1982 συνεργάστηκε με το "Απλό Θέατρο" των Αντώνη Αντύπα - Χρήστου Πολίτη στο εναρκτήριο έργο του θεάτρου "Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν" και το 1988 στα μονόπρακτα του Χάρολντ Πίντερ, "Άλλοι τόποι". Το 1998 πρωταγωνιστεί στο "Μποζό" του Βασίλη Ζιώγα στο θέατρο Μαριέττα Ριάλδη.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην εμβληματική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Ο Μεθύστακα» (1950). Έπαιξε ακόμη στις ταινίες «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Safe Sex (1999), «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο» (2001), «Οξυγόνο» (2003) κ.ά.

Η Άννα Κυριακού έγινε αγαπητή από όλη την Ελλάδα μέσα από την σειρά του MEGA «Οι τρεις Χάριτες» (1989-1992) όπου ενσάρκωσε τη θρυλική θεία Μπεμπέκα. Παράλληα, συμμετείχε σε σειρές της δημόσιας τηλεόρασης όπως τον «Γιούγκερμαν» (ΥΕΝΕΔ, 1976) αλλά και σε πληθώρα επεισοδίων των εκπομπών «Το θέατρο στο ραδιόφωνο» καθώς και το θρυλικό «θέατρο της Δευτέρας».

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά την αγαπημένη Άννα Κυριακού με το επεισόδιο «Ο κύριος υφηγητής» της σειράς «Τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα» παραγωγής 1980.

ΤΑ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ ΤΑ ΑΤΙΘΑΣΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΦΗΓΗΤΗΣ

Κωμική σειρά κοινωνικού περιεχομένου που βασίζεται στο συγγραφικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Πρόκειται για αυτοτελή επεισόδια που παρουσιάζουν διάφορους χαρακτήρες από την καθημερινή ζωή της παλιάς Αθήνας και ιδιαίτερα του υποκόσμου και του κοινωνικού ή ταξικού περιθωρίου της πόλης.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρακολουθούμε την ιστορία μας να εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη που βρίσκεται βόρεια από το Μπράλο, του δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, του νομού Φθιώτιδας φτάνει ο κύριος υφηγητής (Ηλίας Λογοθέτης), γεωπόνος, σπουδαγμένος στο Λέβεν (αναφέρεται ως Λουβέν, με τη γαλλική ονομασία της πόλης) του Βελγίου. Αμέσως γίνεται στόχος όλων των ελεύθερων κοριτσιών της περιοχής που ευελπιστούν να τον παντρευτούν. Η κυρία Σήφη (Άννα Κυριακού), μητέρα της αλλήθωρης Βούλας, καταφέρνει να τον προσεγγίσει και να τον καλέσει για φαγητό. Η γνωριμία αυτή θα εξελιχθεί σε αρραβώνες μεταξύ της Βούλας και του υφηγητή, πράγμα που θα ενοχλήσει ιδιαίτερα τις υπόλοιπες ελεύθερες κοπέλες της τοπικής κοινωνίας. Εν τέλει όμως, φαίνεται πως το παρελθόν του υφηγητή δεν ήταν αυτό που φαίνονταν. Στους διαλόγους περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις της εποχής που σπάνια χρησιμοποιούνται πλέον και έχουν διασωθεί μέσα από το έργο του Τσιφόρου, όπως για παράδειγμα το μπακίρι και ο τσιμπλής.

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 25/4/1980

Σκηνοθεσία: Χριστόπουλος Παναγιώτης

Πρωταγωνιστούν: Άννα Κυριακού, Ηλίας Λογοθέτης, Λουίζα Μητσάκου, Ειρήνη Ελισαίου, Κλήμης Ελευθεριάδης, Βασίλης Λαμπρινάτος, Καίτη Φούτση, Άγγελος Γεωργιάδης, Δημήτρης Μπάνος



Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής