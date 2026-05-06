Ο δημοφιλής ηθοποιός Κώστας Καρράς, έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα, στις 6 Μαΐου 2012. Ο Κώστας Καρράς έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1963, στην παράσταση «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι με τον θίασο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ ακολούθησαν στην καλλιτεχνική του πορεία πολλές αξιόλογες παραστάσεις με θιάσους όπως της της Έλλης Λαμπέτη, («Ξυπόλυτη στο πάρκο»), της Τζένης Καρέζη και πολλούς άλλους, η δημιουργία δικού του θιάσου, καθώς και δεκάδες ρόλοι στον κινηματογράφο και αργότερα στην τηλεόραση. Αξιοσημείωτη κινηματογραφική του εμφάνιση θεωρείται ο ρόλος του Μενέλαου στην ταινία «Ιφιγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη (1977), η οποία ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας και για τον Χρυσό Φοίνικα. Ο Κώστας Καρράς υπήρξε, επίσης, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου το διάστημα 2000 έως 2007.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Καρράς στην εκπομπή του ERT WORLD “Cine Nostalgia”, και στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου το 2006.

«Νοσταλγία είναι ο πόθος για επιστροφή στην πατρίδα αλλά και η ανάμνηση ευχάριστων στιγμών. Το δικό μας Σινέ Νοσταλγία τα παίζει όλα: επιστροφή στην πατρίδα του χθες, την Ελλάδα που αγαπήσαμε μέσα από το πανί του Ελληνικού κινηματογράφου». Η συγκεκριμένη εκπομπή της σειράς Cine Nostalgia για το ERT World, φιλοξενεί τον ηθοποιό Κώστα Καρρά.

Ο Κώστας Καρράς στη συνέντευξη που δίνει στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου, κάνει μια σύντομη αναδρομή στην ζωή και την πορεία του. Μιλά για τα παιδικά του χρόνια στα Κάτω Πατήσια και στο χωριό του Παλαμά Καρδίτσας, μοιράζεται τις αναμνήσεις του από την παιδική και νεανική του ηλικία, τις σπουδές και το ξεκίνημά του στο θέατρο. Μιλά για την ζωή του, την οικογένειά του, για την παράδοση και την ιστορία, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και την σχέση του με την πολιτική. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τον απόδημο ελληνισμό.

Μιλούν για τον ίδιο άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του: Λευτέρης Ζερδές, γείτονάς του, οι ηθοποιοί Γιώργος Μούτσιος, Κώστας Βουτσάς, οι ηθοποιοί Μπεάτα Ασημακοπούλου και Ρίκα Διαλυνά, η Νόρα Κατσέλη, ηθοποιός και Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών, η Μαρία Οικονομίδου, Υπεύθυνη του Πολιιτκού Γραφείου, ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ και οι βουλευτές Δάνης Τζαμτζής και Θανάσης Μπούρας.

Προβάλλονται αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει: «Αυτοί που ξέχασαν τον όρκο τους» (1969), «Δεσποινίς Διευθυντής» (1964), «Υιέ μου…Υιέ μου» (1965), «Αιχμάλωτοι του Μίσους» (1972), «Υπολοχαγός Νατάσα» (1972), «Η Παριζιάνα» (1969), «Θυμήσου αγάπη μου» (1969), «Λάουρα» (1968).

Παραγωγή: 2006

ERT World

Δημοσιογραφική επιμέλεια-παρουσίαση:

Μαρία Μπαλοδήμου

Σκηνοθεσία:

Αδαμαντία Μαντελένη