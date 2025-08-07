Αντώνης Αντύπας- 7 Αυγούστου 2024

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του Αντώνη Αντύπα, σημαντικού σκηνοθέτη και ιδρυτή του Απλού Θεάτρου, του θεατρικού τοπόσημου της πόλης. Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του θεατρικού δημιουργού στη Μπήλιω Τσουκαλά και στην εκπομπή «‘Εχει Γούστο», η οποία προβλήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2008.

Η Μπήλιω Τσουκαλά υποδέχεται στην εκπομπή τον σκηνοθέτη Αντώνη Αντύπα, δημιουργό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού «Φάσμα-Απλό Θέατρο». Σε μια συζήτηση με επίκεντρο την τέχνη του θεάτρου, μιλούν για την δημιουργία του Απλού Θεάτρου και του Καλλιτεχνικού Οργανισμού «Φάσμα». Στέκονται σε πρόσωπα που συνδέονται με εκείνον και την πορεία του, όπως η συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου, σύζυγός του, η οποία συνθέτει τη μουσική των παραστάσεων του καθώς και ο βραβευμένος με Νόμπελ Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ, προσωπικός του φίλος.

Λόγος γίνεται ακόμη, για τις παραστάσεις που ανεβαίνουν στο Απλό Θέατρο «Το ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» του Ευγένιου ο’ Νήλ, στην Κεντρική Σκηνή και «Δεποινίς Τζούλια» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στη Νέα Σκηνή. Προβάλλονται σχετικά ρεπορτάζ για τις δύο αυτές παραστάσεις (επιμέλεια ρεπορτάζ: Λυδία Μουτάφη). Προβάλλονται συνεντεύξεις των ηθοποιών Δημήτρη Καταλειφού και Ράνιας Οικονομίδου, πρωταγωνιστών του έργου «Το ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» και Ταμίλλας Κουλίεβα και Άρη Λεμπεσόπουλου, πρωταγωνιστών στην παράσταση «Δεσποινίς Τζούλια».

Παρουσίαση: Μπήλιω Τσουκαλά

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Ρεπορτάζ: Λυδία Μουτάφη