Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ (πραγματικό επίθετο Σουγιουλτζόγλου‎‎), την 1η Αυγούστου 1906. Ο «πατέρας» του αρχοντορεμπέτικου γεννήθηκε στο Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας. Ήρθε με την οικογένεια του στην Αθήνα το 1920 κι αρχικά επιχείρησε να ασχοληθεί με το εμπόριο, όπως ο πατέρας του, αλλά τελικά υπερίσχυσε η αγάπη του για τη μουσική. Ταξίδεψε στη Μασσαλία για σπουδές, το 1929 έγραψε το πρώτο του τανγκό, ενώ το 1931 γνωρίστηκε με τον διάσημο Αργεντίνο συνθέτη Εντουάρντο Μπιάνκο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και τον έκανε μέλος της ορχήστρας του. Παράλληλα δημιούργησε τη δική του ορχήστρα, ενώ στα χρόνια πουακολούθησαν, ο Μιχάλης Σουγιούλ, έγραψε περισσότερα από 700 τραγούδια: ευρωπαϊκά, δημοτικοφανή, ρομάντζες, καντάδες, ενώ ήταν ο εμπνευστής του αρχοντορεμπέτικου. Επίσης, έγραψε ιστορία με τα πολεμικά του τραγούδια, τα οποία άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων, που του επέδωσαν τον τίτλο «Ο συνθέτης του έπους του ’40». Παράλληλα, έγραψε μουσική για επιθεωρήσεις και κινηματογραφικές ταινίες κι εργάστηκε ως μαέστρος σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι: «Ασ’ τα τα μαλλάκια σου», «Ας ερχόσουν για λίγο», «Ο μήνας έχει εννιά», «Άρχισαν τα όργανα», «Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα», «Το τραμ το τελευταίο», «Μια ζωή την έχουμε» κ.ά., ενώ στο πασίγνωστο «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» χρησιμοποίησε τη μελωδία του δικού του τραγουδιού «Ζεχρά», που είχε γράψει το 1938, σε στίχους Αιμίλιου Σαββίδη, με νέους στίχους του Μίμη Τραϊφόρου γραμμένους ειδικά για την Σοφία Βέμπο. Το Αρχείο της ΕΡΤ σας προτείνει την εκπομπή:

ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ

O Δαυίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ. Η ζωή και η καλλιτεχνική του πορεία του συνθέτη και εμπνευστή του αρχοντορεμπέτικου ξεδιπλώνονται μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά.

H κόρη του, Ηρώ Σουγιούλ, μιλά για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα του βήματα στο χώρο της μουσικής, αλλά και για τη γνωριμία του με τον Αργεντίνο συνθέτη Εντουάρντο Μπιάνκο. Αναφέρεται, επίσης, στα πολεμικά τραγούδια του, τονίζοντας ότι πολλά από αυτά τα έγραψε ενώ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. «Μέσα στη δίνη του πολέμου και κάτω από τις ριπές των όπλων έγραψε φοβερά πολεμικά τραγούδια», λέει χαρακτηριστικά. Ακόμη, μιλά για τη συνεργασία του με τους Μίμη Τραϊφόρο, Αλέκο Σακκελάριο, Χρήστο Γιαννακόπουλο και Κώστα Κοφινιώτη, ενώ αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του «Που να ‘σαι τώρα» και «Το τραμ το τελευταίο», όπως και ότι ο Μανώλης Τραμπαρίφας ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Έτσι λεγόταν ο ταξιτζής που πήγαινε τον πατέρα της σε διάφορες δουλειές, ο οποίος κι αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι του «Ο Τραμπαρίφας».

Για τον Μιχάλη Σουγιούλ μιλούν, επίσης, η Σπεράντζα Βρανά και η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ενώ προβάλλεται απόσπασμα από την εκπομπή «Πορτρέτο της Πέμπτης», στο οποίο η Σοφία Βέμπο μιλά στον Φρέντυ Γερμανό για τη συνεργασία της με το συνθέτη. Επίσης, προβάλλονται αποσπάσματα από τις εκπομπές «Οι παλιοί μας φίλοι» και «Μουσική βραδυά», με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, όπου ο Αλέκος Σακελλάριος αναφέρεται στο έργο και στις τελευταίες στιγμές του Σουγιούλ και η Νένα Βενετσάνου και η Μαίρη Λίντα ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του. Τέλος, παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από τηλεοπτική συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη, στο οποίο τονίζει πόσο τον επηρέασε ο συνθέτης στην μουσική του παιδεία και αγωγή, το οποίο προέρχεται από το αρχείο της οικογένειας Σουγιούλ.

Μεγάλες επιτυχίες του συνθέτη ερμηνεύουν οι: Μαρία Κανελλοπούλου, Μπάμπης Τσέρτος, Χρυσούλα Στεφανάκη και Γιάννης Τσελεπίδης. Παράλληλα, προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία, όπως και αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες για τις οποίες έγραψε τη μουσική και μια σκηνή από την ταινία «Μια ζωή την έχουμε», στην οποία ο Μιχάλης Σουγιούλ και η ορχήστρα του συμπράττουν με τον Δημήτρη Χορν.

Σκηνοθεσία: Στάθης Πλώτας

Έτος παραγωγής: 2002

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