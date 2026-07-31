Συμπληρώνονται φέτος 25 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Σπάρτακου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 31 Ιουλίου 2001. Γεννημένος το 1914 στην Αθήνα, ο Γιάννης Σπάρτακος διδάχθηκε πιάνο από μικρή ηλικία και αργότερα σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο με δασκάλους τη Σοφία Σπανούδη και τον Αλέκο Κόντη. Ως έφηβος συνόδευε μουσικά τις προβολές βουβών ταινιών σε κινηματογράφους της Αθήνας. Τη δεκαετία του 1930 ξεκίνησε την καθαρά επαγγελματική του καριέρα ως πιανίστας στα βαριετέ και στα καμπαρέ της εποχής. Το 1940 γνώρισε τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία πρωτοτραγούδησε την μετέπειτα παγκόσμια επιτυχία του «Θα σε πάρω να φύγουμε». Μεταπολεμικά συνεργάστηκε με τους συγγραφείς Χρήστο Γιαννακόπουλο και Αλέκο Σακελλάριο σε πληθώρα επιθεωρήσεων.

Ο Σπάρτακος συνέχισε την καλλιτεχνική παρουσία του στις δεκαετίες 1940-1960, κυρίως ως επικεφαλής μουσικών σχημάτων σε διάσημα κέντρα των Αθηνών, όπως τα «Αστέρια», το «Κing’s Palace», το ξενοδοχείο «Ακροπόλ», αλλά και το κέντρο «Κάστρα» της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, περιόδευε τακτικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός Ελλάδος, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, παίζοντας ακόμη κι ενώπιον του βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ και του Σάχη της Περσίας. Συνθέσεις του έλαβαν πλήθος διακρίσεων και παραμένουν αγαπητές έως σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Χρήστο Χαιρόπουλο, ο Γιάννης Σπάρτακος, με την εμφάνισή του στην ελληνική μουσική σκηνή, άλλαξε τη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, υποτάσσοντας το ρυθμό, που μέχρι τότε κυριαρχούσε, στη μελωδία.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Γιάννη Σπάρτακου στην εκπομπή ”Συν και πλην” το 2001.

Αρχικά, παρακολουθούμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία του Γιάννη Σπάρτακου για τη συμπλήρωση 50 ετών μουσικής πορείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Λυκαβηττού το 1984. Σε αυτό, ο Γιάννης Σπάρτακος παίζει πιάνο και η Ρένα Βλαχοπούλου ερμηνεύει τραγούδια. Ακολούθως, μεταφερόμαστε στο στούντιο, όπου ο Γιάννης Σπάρτακος παίζει ζωντανά πιάνο. Έπειτα, οι παρουσιαστές της εκπομπής υποδέχονται τον Γιάννη Σπάρτακο και συζητούν μαζί του σχετικά με την πολυετή παρουσία του στον χώρο της μουσικής. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σπάρτακος παρουσιάζει την ορχήστρα του, η οποία αποτελείται από τον Βασίλη Τζαβάρα (ντραμς) και τον Κώστα Σπυρόπουλο (κοντραμπάσο).

Ακολούθως, ο Γιάννης Σπάρτακος περιγράφει πώς ανακάλυψε το ταλέντο του στη μουσική και εξηγεί ότι το πραγματικό του επίθετο είναι Αναστασίου. Θυμάται το πρώτο του μεροκάματο και αναφέρεται στην εξέλιξη της καριέρας του κατά τις δεκαετίες του 1940, του 1950 και του 1960. Στη συνέχεια, η Κλειώ Δενάρδου ερμηνεύει τα τραγούδια «Θεοδώρα», «Αγάπη μου, πού να ‘σαι», «Μικρός βασιλιάς», «Σιγοψαλίζει» και «Θα σε πάρω να φύγουμε», με τη συνοδεία του Γιάννη Σπάρτακου στο πιάνο.

Έτος παραγωγής: 2001

Σκηνοθεσία: Μένος Δελιοτζάκης

Παρουσίαση: Λένα Αρώνη, Ανδρέας Ροδίτης, Μάριον Μιχελιδάκη

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: 0812771