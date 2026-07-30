Συμπληρώνονται φέτος 2 χρόνια από τον θάνατο της σημαντικής ποιήτριας και μεταφράστριας Τζένης Μαστοράκη, η οποία έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, 30 Ιουλίου 2024. Γεννημένη στις 21 Φεβρουαρίου 1949, η Τζένη Μαστοράκη σπούδασε βυζαντινή και μεσαιωνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρώτη εμφάνισή της στα γράμματα έγινε το 1971. Το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο «Διόδια», εκδόθηκε το 1972. Τα ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και δημοσιεύθηκαν σε ανθολογίες και περιοδικά ανά τον κόσμο. Το 1989 βραβεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια με το βραβείο Thornton Niven Wilder για το μεταφραστικό της έργο. Επίσης, το 1992 έλαβε βράβευση από τη Διεθνή Επιτροπή Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ, International Board on Books for Young People) για τη μετάφραση του παιδικού βιβλίου «Ο ταξιδιώτης της αυγής».

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μία σπάνια συνέντευξη της Τζένης Μαστοράκη στην εκπομπή ”Επιλογή” του 1980.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Η ”Επιλογή” είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Το συγκεκριμένο απόσπασμα με την ποιήτρια Τζένη Μαστοράκη προέρχεται από ένα επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στη γυναικεία λογοτεχνία. Στο απόσπασμα αυτό η Τζένη Μαστοράκη εξηγεί γιατί διαφωνεί με τον όρο «γυναικεία λογοτεχνία».

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 04/07/1980

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: 812658