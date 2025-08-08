Αντώνης Σαμαράκης – 8 Αυγούστου 2003

Το Αρχείο της ΕΡΤ θυμάται τον συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς ''Επιλογή'' παραγωγής 1978.

Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919 και ξεκίνησε τη λογοτεχνική του πορεία τη δεκαετία του 1940. Τα έργα του συχνά αντιμετωπίζουν θέματα όπως η καταπίεση, η αδικία και η ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις δυσκολίες. Μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Αντώνη Σαμαράκη είναι τα εξής: Ζητείται Ελπίς (1954), Σήμα κινδύνου (1959), Αρνούμαι (1961), Γραφείον Ιδεών (1962), Το λάθος (1965), Το Διαβατήριο (1973), Η Κόντρα (1992), κ.ά. Ο Σαμαράκης έχει τιμηθεί διεθνώς με πολλά λογοτεχνικά βραβεία: Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (1962 για το Αρνούμαι), Βραβείο των Δώδεκα - Έπαθλο Κώστα Ουράνη (1966 για Το λάθος), Σταυρός του Ιππότη των Γραμμάτων και των Τεχνών (1995), Κρατικό Βραβείο Τεχνών και Λογοτεχνίας. (1995, Γαλλία), κ.ά. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται ο συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Αρχικά, ο Αντώνης Σαμαράκης εξηγεί με ποιον τρόπο ξεκινά να γράφει τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του και από που αντλεί την έμπνευσή του. Παράλληλα, μιλά για το χρέος του λογοτέχνη στη σύγχρονη εποχή και εξηγεί πως εκτός από συγγραφέας είναι και αναγνώστης του έργου του. Ακόμη, τονίζει πως δεν έχει εντάξει προσωπικά του βιώματα στα έργα του.

Στην συνέχεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Σαμαράκης καταθέτει την προσωπική του άποψη για το μέλλον της λογοτεχνίας και τη θέση του σύγχρονου λογοτέχνη σε αυτό. Τέλος, προσθέτει πως ο σύγχρονος λογοτέχνης είναι οικείος με κάθε τι το ανθρώπινο και οικουμενικό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής καταγράφονται πλάνα από την κίνηση στους δρόμους του Πειραιά και συγκεκριμένα από την στροφή της ακτής Κουντουριώτου και την Οικία Πατσιάδου στην πλατεία Αλεξάνδρας στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έτος παραγωγής: 1978

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 30/5/1978

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-παρουσίαση: Περ. Αθανασόπουλος, Γ. Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς