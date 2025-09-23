Στις 23 Σεπτεμβρίου 2004, έφυγε από κοντά μας η βραβευμένη συγγραφέας, αντιστασιακή και δημοσιογράφος Διδώ Σωτηρίου, αφήνοντας πίσω βαρυσήμαντο έργο, ανάμεσα στο οποίο τα μυθιστορήματα: «Ματωμένα Χώματα» (1962), «Εντολή» (1976), «Κατεδαφιζόμεθα» (1982). Οι περιπέτειες του ελληνισμού, η προσφυγιά, ο πόλεμος του ' 40, η αντίσταση και ο εμφύλιος, σημάδεψαν τη ζωή της και τα βιώματά της αποτύπωσε στα βιβλία της τα οποία έχουν γνωρίσει πλήθος επανεκδόσεων και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στη Διδώ Σωτηρίου απονεμήθηκαν το βραβείο Ιπεκτσί (1985), το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1990), παρασημοφορήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο (1997) και από το Γάλλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ με το Commandeur de l' Ordre du merite.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Σειρά εκπομπών λόγου του Γιάννη Έξαρχου με συνεντεύξεις προσωπικοτήτων από τον πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο. Στο επεισόδιο αυτό φιλοξενείται η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου η οποία μιλάει για τη ζωή της και το έργο της. Αφηγείται μνήμες από τα πρώιμα χρόνια στο Αϊδίνι και τη Σμύρνη όπου ζούσε με την οικογένειά της και μεταφέρει την ατμόσφαιρα από την καθημερινή ζωή των Μικρασιατών Ελλήνων, τις ασχολίες τους, τις σχέσεις με τις άλλες εθνότητες αλλά και το δράμα της προσφυγιάς, όταν το 1922 καταφεύγει και η ίδια στην Αθήνα. Θυμάται την περίοδο των σπουδών της και τα ταξίδια της στο Παρίσι όπου συναναστράφηκε τη γαλλική διανόηση και σημαντικές προσωπικότητες της εποχής.

Δημοσιογράφος στο ξεκίνημά της, συντάκτρια της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» και αρχισυντάκτρια στο περιοδικό «Γυναίκα», έγινε ανταποκρίτρια στο εξωτερικό όπου ήρθε σε επαφή με το κίνημα της Αριστεράς και με πολλούς Γάλλους ιδεολόγους. Μιλάει, επίσης, για την προσχώρησή της στο Αριστερό κίνημα, για τη γνωριμία της με την Ηλέκτρα η οποία εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1944, για την Αντίσταση και για την περίοδο της Κατοχής κατά την οποία δούλευε στον Υμηττό στον παράνομο Τύπο, ως αρχισυντάκτρια του «Ριζοσπάστη». Αναφέρεται στους λόγους της εκδίωξής της από την ίδια εφημερίδα και στη διαγραφή της από το Κομμουνιστικό Κόμμα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, εξηγώντας την προτίμησή της να αυτονομηθεί από τους κομματικούς μηχανισμούς.

Η Διδώ Σωτηρίου μιλάει ακόμη για τα αίτια που την ώθησαν να ξεκινήσει το γράψιμο και σχολιάζει τα βιβλία της «Ματωμένα Χώματα», «Οι Νεκροί περιμένουν» και «Εντολή». Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για τη θέση της γυναίκας στον Μεσοπόλεμο αλλά και για τη σχέση με τον σύντροφο της ζωής της, Πλάτωνα Σωτηρίου. Στην αρχή της εκπομπής περιλαμβάνεται σύντομο βιογραφικό της συγγραφέα.

Έτος παραγωγής:1995

Σκηνοθεσία: Θάνος Χρυσοβέργης

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου