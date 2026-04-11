Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος στις 11 Απριλίου από την ημέρα που έφυγε το 1991-εξαιρετικά πρόωρα- από τη ζωή, ο συνθέτης Δημήτρης Λάγιος. Γεννημένος στη Ζάκυνθο στις 7 Απριλίου 1952, με σπουδές στην Αθήνα και στην Αμερική, ο Δημήτρης Λάγιος ασχολήθηκε συστηματικά με την μελέτη, διάσωση και προβολή της ζακυνθινής μουσικής παράδοσης, τη μελοποίηση ποίησης (Ελύτη, Καρυωτάκη, Κυπρίων ποιητών αλλά και των ψαλμών του Δαβίδ). Η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση του Δημήτρη Λάγιου έγινε, το 1975, με τον δίσκο «Τα Τέσσερα Επαναστατικά Τραγούδια του Ρήγα Φεραίου» με τη φροντίδα του ιστορικού Γεωργίου Λαδά, ενώ το 1982, χρονιά ορόσημο, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας», σε μελοποιημένη ποίηση από την ομότιτλη συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη- δουλειά η οποία τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον σημαντικούς συνθέτες της νεότερης Ελλάδας. Ο Δημήτρης Λάγιος, καλλιτέχνης με ιδιαίτερη ευαισθησία, έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών, στις 11 Απριλίου 1991, ενώ άφησε πίσω του ένα σημαντικό μουσικό και μουσικολογικό έργο, σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές και συνεργασίες.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών «Οι νότες και τα λόγια» (παραγωγής 1989), της Μαλβίνας Κάραλη, στην οποία φιλοξενείται ο συνθέτης και ερμηνεύει πολλά από τα τραγούδια του.

ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΙΟΣ

Καλεσμένος της Μαλβίνας Κάραλη, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς εκπομπών «Οι νότες και τα λόγια» είναι ο συνθέτης Δημήτρης Λάγιος. Η εκπομπή ξεκινά με την ερμηνεία του τραγουδιού «Όμορφη και παράξενη πατρίδα», σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Ακολουθούν τα τραγούδια: «Το μωβ», «Καναρίνι», «Ο καθρέφτης», «Φύλαξε ό,τι αγαπάς», «Να κλαις πάνω στη σάρκα μου», «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων»-σε ποίηση Κ.Καρυωτάκη, «Στη χώρα των ψυχών», «Πες μου πως είναι ψέμματα», «Πρόβα».

Ο Δημήτρης Λάγιος απαντώντας στις ερωτήσεις της Μαλβίνας Κάραλη, σε μια συζήτηση «χωρίς σενάριο», μιλά για τον εαυτό του, για την έμπνευση που τον οδήγησε να γράψει συγκεκριμένα κομμάτια , όπως το «Καναρίνι» και το «Μωβ». Αναφέρεται στους ανθρώπους που τον έχουν επηρεάσει, όπως οι δάσκαλοι της μουσικής του, ο Καρυωτάκης αλλά και ο Γρηγόρης Λαμπράκης. «Αισθάνομαι δόκιμος μουσικός αλλά και δόκιμος άνθρωπος», λέει χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ερμηνεύουν τραγούδια του Δ.Λάγιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής επίσης, ο Κωστής Κωνσταντάρας και η Ηλέκτρα Βάργκα.

Έτος παραγωγής: 1989

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης