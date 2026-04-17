Ο Δημήτρης Μητροπάνος, από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου 2012. Γεννήθηκε το 1948, στην Αγία Mονή, στα Τρίκαλα, μετακόμισε στην Αθήνα σε ηλικία 14 ετών και πριν τελειώσει το σχολείο ξεκίνησε να εργάζεται ως τραγουδιστής. Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης τον άκουσε να τραγουδάει και του πρότεινε να επισκεφθεί τη δισκογραφική εταιρία Κολούμπια όπου ο Τάκης Λαμπρόπουλος θα του γνωρίσει τον Γιώργο Ζαμπέτα κοντά στον οποίο θα ξεκινήσει να δουλεύει ο Μητροπάνος στα «Ξημερώματα».

Το 1967 ο Μητροπάνος ηχογραφεί και κυκλοφορεί τον πρώτο του 45άρη δίσκο, με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη», ενώ λίγο πριν είχε ηχογραφήσει την «Χαμένη Πασχαλιά», τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε μιας και λογοκρίθηκε από το καθεστώς των συνταγματαρχών. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στη μουσική και μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του '80 συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες, μουσικούς, στιχουργούς και ποιητές όπως οι Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Ζαμπέτας, Μίκης Θεοδωράκης, Απόστολος Καλδάρας, Τάκης Μουσαφίρης, Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Σπανός. Σταθμός στην πορεία αυτή αποτελεί η συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο με τον δίσκο «Στου Αιώνα την Παράγκα», το 1996, σε στίχους Άλκη Αλκαίου, Κώστα Λαχά, Λίνας Νικολακοπούλου και Γιώργου Κακουλίδη, αποκαλύπτοντας μια πιο έντεχνη πλευρά του ταλέντου του, διατηρώντας πάντα την αυθεντική λαϊκότητά του. Θα συνεχίσει τις συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Στέφανος Κορκολής, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιάννης Μηλιώκας και ο Μάριος Τόκας για να αναφέρουμε μερικούς εξ αυτών. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2012. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο από το θάνατό του προτείνει την εκπομπή:

ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ

Η Άννα Βλαβιανού συζητάει με τον Δημήτρη Μητροπάνο, για τη μουσική του πορεία, τη σταθερή του αγάπη για το λαϊκό τραγούδι και την αφοσίωσή του σε αυτό, την ψυχή που προϋποθέτει αυτό, πέρα από τη φωνή. Θυμάται την πρώτη συνεργασία με τον Γιώργο Ζαμπέτα μέχρι τον Θάνο Μικρούτσικο, το αυθόρμητο και εκπαιδευμένο ταλέντο που πρεσβεύει ο καθένας. Για εκείνον το ρεπερτόριο είναι πάντα σημαντικότερο των δημοσίων σχέσεων, μιλάει για τη συνεργασία με συνθέτες που κάνουν ολοκληρωμένες δουλειές, την επιθυμία του να τραγουδήσει έργα που δεν περιορίζονται στο ζεϊμπέκικο, τη συνεργασία με συνθέτες των οποίων δεν έχει ερμηνεύσει τραγούδια. Ομολογεί ότι δεν του αρέσει το στούντιο και μετά κάθε ηχογράφηση δίσκου νιώθει ανακούφιση, ενώ μετά την εμφάνισή του σε κόσμο νιώθει ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Εξηγεί την προτίμησή του να μην επιδιώκει συνεργασίες στις εμφανίσεις σε μουσικά κέντρα και ότι αυτές σπάνιες λειτουργούν. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από μουσικά βίντεο «Ατάκες» (1996), «Πάντα γελαστοί» (1996), «Σε αναζητώ στη Σαλονίκη» (1992), «Πώς να γλυτώσει μάτια μου ο ένας απ’ τον άλλο» (1993), «Ρόζα» (1996).

Σκηνοθεσία: ΔΑΦΝΗ ΤΖΑΦΕΡΗ

Δημοσιογραφική επιμέλεια-κείμενα: ΑΝΝΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Έτος παραγωγής: 1997

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

