9 Μαρτίου 1921
Για την επέτειο 105 ετών από τη γέννηση του ηθοποιού, Δημήτρη Χορν, στις 9 Μαρτίου 1921, το Αρχείο ΕΡΤ προτείνει επεισόδιο από τη σειρά ντοκιμαντέρ Παρασκήνιο, παραγωγής 2005, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα, και αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού.
Ο Δημήτρης Χορν γεννήθηκε πριν από 105 χρόνια, στις 9 Μαρτίου 1921 στην Αθήνα. Γιος του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Παντελή Χορν, ο Δημήτρης Χορν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, μπήκε το 1937 στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου και μαθήτευσε δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη. Εμφανίζεται στη σκηνή ως ηθοποιός για πρώτη φορά επισήμως το 1940 στο Βασιλικό Θέατρο, με την οπερέτα του Στράους «Η Νυχτερίδα». Πρωταγωνίστησε στο θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη στο «Θέατρο Ρεξ» και το 1944 μαζί με τη Μαίρη Αρώνη και τη Βάσω Μανωλίδου φτιάχνει δικό του θίασο. Το 1945 συνεργάζεται με τη Μελίνα Μερκούρη, και κατά την περίοδο 1946-1950 συνεργάζεται με το «Βασιλικό Θέατρο». Το 1952 μετά από σχεδόν δύο χρόνια στο εξωτερικό για θεατρικές σπουδές, επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεργάζεται με την Έλλη Λαμπέτη μέχρι και το 1959 με δικό τους θίασο και σημαντικές παραστάσεις όπως «Βαθιά γαλάζια θάλασσα», «Ξενοδοχείο η ευτυχία», «Νόρα ή Το σπίτι της κούκλας», «Ο βροχοποιός», «Νυφικό Κρεβάτι» και «Το παιχνίδι της Μοναξιάς». Εμφανίστηκε σε 10 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων «Ο μεθύστακας» (1950), «Κυριακάτικο Ξύπνημα» (1954), «Κάλπικη λίρα» (1954), «Το κορίτσι με τα μαύρα» (1956), «Μια ζωή την έχουμε» (1958), «Μια του κλέφτη» (1960) και «Αλίμονο στους νέους» (1961), προσφέροντας πάντα εξαιρετικές ερμηνείες. Στο ραδιόφωνο συνεργάστηκε με τον Κώστα Πρετεντέρη παρουσιάζοντας εβδομαδιαίες πεντάλεπτες εκπομπές με τίτλο «Ο Ταχυδρόμος έφτασε» και συμμετείχε σε δεκάδες ραδιοφωνικά θεατρικά έργα. Κατά την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης (1974-1975) ο Δημήτρης Χορν διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Η θεατρική θητεία του Χορν διήρκεσε 45 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 1984 με την τελευταία του εμφάνιση στο θέατρο στην παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες» του Ίψεν. Σε αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο οι ερμηνείες του Χορν υπήρξαν σταθερά μοναδικές και σημεία αναφοράς για το ελληνικό θέατρο σε έργα ελληνικού, ξένου, κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Έφυγε από τη ζωή το 1998. Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο 105 ετών από τη γέννηση του μεγάλου Δημήτρη Χορν, στις 9 Μαρτίου 1921, παρουσιάζει την εκπομπή: ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ (video)Το επεισόδιο αυτό της σειράς ντοκιμαντέρ , σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκευά και παραγωγή 2005, παρουσιάζει το πορτρέτο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν κυρίως μέσα από συνεντεύξεις του ίδιου, αλλά και συνεργατών και συναδέλφων του. Η εκπομπή ανιχνεύει την προσωπικότητα και το ταλέντο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός μιλάει για την γνωριμία του με τον ηθοποιό από την παιδική τους ηλικία, την πρώτη τους συνάντηση στην παιδική παράσταση «ΒΙΟΛΑΝΤΟ» και για τη συμμετοχή του στα θεατρικά δρώμενα του Κάρολου Κουν στο Κολέγιο Αθηνών. Η Δέσποινα Γερουλάνου, που με προτροπή του Δημήτρη Χορν είχε συμμετάσχει στην παράσταση «Αρχιμάστορας Σολνες» του Ιψεν, περιγράφει τον άνθρωπο και φίλο Δημήτρη Χορν. Η Λέλα Φιλίππου, αδερφή της πρώτης συζύγου του Δημήτρη Χορν, μιλάει για τη σχέση του ηθοποιού με την Ρίτα Φιλίππου. Ο συμπρωταγωνιστής του σε πολλές θεατρικές παραστάσεις Γιώργος Γεωγλέρης περιγράφει το μεγαλείο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν και σημειώνει ότι ο ρόλος του Τρελού στην παράσταση «Δωδέκατη Νύχτα» και του «Ριχάρδου Β’», ύφαναν τη σχέση του Χορν με τον θεατρικό συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο ηθοποιός αφηγείται περιστατικά που έζησε από κοντά στα παρασκήνια των θεάτρων με τον Δημήτρη Χορν. Η ηθοποιός Μάρω Κοντού διηγείται με λεπτομέρεια την πρώτη τους συνάντηση. Ο ηθοποιός και φίλος του, Θεοδόσης Ισαακίδης, μιλάει για τις συζητήσεις τους στο εξοχικό του μαζί με τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, ενώ παρουσιάζει άγνωστες πλευρές του χαρακτήρα του ηθοποιού και περιγράφει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα καμαρίνια πριν από κάθε παράσταση. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Λευτέρης Βογιατζής περιγράφει τις πρόβες του Δημήτρη Χορν, μιλάει για την σχέση τους και τον χαρακτήρα του μεγάλου ηθοποιού. Σε ηχητικά ντοκουμέντα ακούμε τον Δημήτρη Χορν να περιγράφει τα ανάμεικτα συναισθήματα που του προκαλούν οι παραστάσεις, την εμπειρία της διαδικασίας των εξετάσεων στο Εθνικό Θέατρο και τη σχέση του με την Έλλη Λαμπέτη. Περιλαμβάνονται μέρη από συνέντευξη του Χορν του 1978, για την πολιτιστική εκπομπή της ΕΡΤ "ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ", σε επιμέλεια και παρουσίαση της Δανάης Στρατηγάκη, με αφορμή το θεατρικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Τίμων ο Αθηναίος», το οποίο ανέβηκε στις 10-13 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς στο Ηρώδειο από το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά για το Φεστιβάλ Αθηνών, με τον Δημήτρη Χορν στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Προβάλλονται επίσης αποσπάσματα από τις ταινίες «Χειροκροτήματα» και «Κάλπικη Λίρα» του Γ. Τζαβέλλα, «Το Κορίτσι με τα Μαύρα» και «Κυριακάτικο Ξύπνημα» του Μιχάλη Κακογιάννη, «Αλίμονο Στους Νέους» του Αλέκου Σακελλάριου και «Η Αθήνα τη Νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Ακούγονται τμήματα από θεατρικές παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Χορν και παρακολουθούμε στιγμιότυπο από την παράσταση «Τίμων Ο Αθηναίος», ενδεικτικό της υποκριτικής του δεινότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγεται το τραγούδι «Ηθοποιός Σημαίνει Φως» από την ιστορική παράσταση «Οδός Ονείρων» (1962), το οποίο ερμήνευσε μοναδικά ο Δημήτρης Χορν. Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣ Διεύθυνση Παραγωγής: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 24/05/2005 Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr
