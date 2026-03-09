γεννήθηκε πριν από, στιςστην Αθήνα. Γιος του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Παντελή Χορν, ο Δημήτρης Χορν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, μπήκε το 1937 στηκαι μαθήτευσε δίπλα στον. Εμφανίζεται στη σκηνή ως ηθοποιός για πρώτη φορά επισήμως το 1940 στο Βασιλικό Θέατρο, με την οπερέτα του Στράους «». Πρωταγωνίστησε στο θίασο τηςστο «» και το 1944 μαζί με τηκαι τηφτιάχνει δικό του θίασο. Το 1945 συνεργάζεται με τη, και κατά την περίοδο 1946-1950 συνεργάζεται με το «». Το 1952 μετά από σχεδόν δύο χρόνια στο εξωτερικό για θεατρικές σπουδές, επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τηνμέχρι και το 1959 με δικό τους θίασο και σημαντικές παραστάσεις όπως «», «», «», «», «» και «». Εμφανίστηκε σε 10 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων «» (1950), «» (1954), «» (1954), «» (1956), «» (1958), «» (1960) και «» (1961), προσφέροντας πάντα εξαιρετικές ερμηνείες. Στο ραδιόφωνο συνεργάστηκε με τονπαρουσιάζοντας εβδομαδιαίες πεντάλεπτες εκπομπές με τίτλο «» και συμμετείχε σε δεκάδες ραδιοφωνικά θεατρικά έργα. Κατά την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης (1974-1975) ο Δημήτρης Χορν διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Η θεατρική θητεία του Χορν διήρκεσε 45 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 1984 με την τελευταία του εμφάνιση στο θέατρο στην παράσταση «» του Ίψεν. Σε αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο οι ερμηνείες του Χορν υπήρξαν σταθερά μοναδικές και σημεία αναφοράς για το ελληνικό θέατρο σε έργα ελληνικού, ξένου, κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Έφυγε από τη ζωή το 1998. Τομε αφορμή την επέτειοτου μεγάλουστις, παρουσιάζει την εκπομπή:(video)

Το επεισόδιο αυτό της σειράς ντοκιμαντέρ , σε σκηνοθεσίακαι παραγωγή, παρουσιάζει το πορτρέτο του ηθοποιούκυρίως μέσα από συνεντεύξεις του ίδιου, αλλά και συνεργατών και συναδέλφων του. Η εκπομπή ανιχνεύει την προσωπικότητα και το ταλέντο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτηςμιλάει για την γνωριμία του με τον ηθοποιό από την παιδική τους ηλικία, την πρώτη τους συνάντηση στην παιδική παράσταση «» και για τη συμμετοχή του στα θεατρικά δρώμενα του. Η, που με προτροπή του Δημήτρη Χορν είχε συμμετάσχει στην παράσταση «» του Ιψεν, περιγράφει τον άνθρωπο και φίλο Δημήτρη Χορν. Η, αδερφή της πρώτης συζύγου του Δημήτρη Χορν, μιλάει για τη σχέση του ηθοποιού με την. Ο συμπρωταγωνιστής του σε πολλές θεατρικές παραστάσειςπεριγράφει το μεγαλείο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν και σημειώνει ότι ο ρόλος του Τρελού στην παράσταση «» και του «», ύφαναν τη σχέση του Χορν με τον θεατρικό συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο ηθοποιός αφηγείται περιστατικά που έζησε από κοντά στα παρασκήνια των θεάτρων με τον Δημήτρη Χορν. Η ηθοποιόςδιηγείται με λεπτομέρεια την πρώτη τους συνάντηση. Ο ηθοποιός και φίλος του,, μιλάει για τις συζητήσεις τους στο εξοχικό του μαζί με τον ποιητή, ενώ παρουσιάζει άγνωστες πλευρές του χαρακτήρα του ηθοποιού και περιγράφει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα καμαρίνια πριν από κάθε παράσταση. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιόςπεριγράφει τις πρόβες του Δημήτρη Χορν, μιλάει για την σχέση τους και τον χαρακτήρα του μεγάλου ηθοποιού. Σε ηχητικά ντοκουμέντα ακούμε τον Δημήτρη Χορν να περιγράφει τα ανάμεικτα συναισθήματα που του προκαλούν οι παραστάσεις, την εμπειρία της διαδικασίας των εξετάσεων στο Εθνικό Θέατρο και τη σχέση του με την. Περιλαμβάνονται μέρη από συνέντευξη του Χορν του 1978, για την πολιτιστική εκπομπή της ΕΡΤσε επιμέλεια και παρουσίαση τηςμε αφορμή το θεατρικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «», το οποίο ανέβηκε στις 10-13 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς στο Ηρώδειο από το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά για το Φεστιβάλ Αθηνών, με τον Δημήτρη Χορν στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Προβάλλονται επίσης αποσπάσματα από τις ταινίες «» και «» του Γ. Τζαβέλλα, «» και «» του Μιχάλη Κακογιάννη, «» του Αλέκου Σακελλάριου και «» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Ακούγονται τμήματα από θεατρικές παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο Χορν και παρακολουθούμε στιγμιότυπο από την παράσταση «», ενδεικτικό της υποκριτικής του δεινότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγεται το τραγούδι «» από την ιστορική παράσταση «» (1962), το οποίο ερμήνευσε μοναδικά ο Δημήτρης Χορν.Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός