Η σπουδαία ερμηνεύτρια Δόμνα Σαμίου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 10 Μαρτίου του 2012. Γεννημένη τον Οκτώβριο του 1928 στην Καισαριανή από οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων, η Δόμνα Σαμίου αγάπησε από μικρή την παραδοσιακή μουσική. Σε ηλικία 13 ετών εργάστηκε ως υπηρέτρια, οι εργοδότες της διέκριναν το μουσικό της ταλέντο και την έφεραν σε επαφή με τον εθνομουσικολόγο Σίμωνα Καρά, δίπλα στον οποίο μαθήτευσε για πολλά χρόνια. Ειδικότερα, συμμετείχε στη χορωδία του Σίμωνα Καρά και εν συνεχεία, το 1954, προσελήφθη από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.) ως μουσικός παραγωγός στο Τμήμα Εθνικής Μουσικής (ΤΕΜ). Εκεί συνδέθηκε με μερικούς από τους πλέον σημαντικούς λαϊκούς μουσικούς, τους οποίους ηχογράφησε για τις εκπομπές της.

Ο πρώτος της δίσκος με τίτλο «Τραγούδια της Στεριάς και της Θάλασσας» κυκλοφόρησε το 1962 και την επόμενη χρονιά επισκέφθηκε την ελληνική επαρχία για να καταγράψει και να συγκεντρώσει μουσικό υλικό. Από το ΕΙΡΤ παραιτήθηκε το 1971 εν μέσω της δικτατορίας των συνταγματαρχών και αφιερώθηκε στην έρευνα του δημοτικού τραγουδιού. Το 1976 συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, ''Μουσικό Οδοιπορικό'', σε σκηνοθεσία Φώτου Λαμπρινού και Ανδρέα Θωμόπουλου. Το 1981 ίδρυσε τον ''Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής - Δόμνα Σαμίου'', για τη διάσωση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής και την έκδοση δίσκων. Η Σαμίου συγκέντρωσε στο προσωπικό της αρχείο περισσότερες από 2.500 σπάνιες ηχογραφήσεις, με παραδοσιακά τραγούδια από όλη την ελληνική επικράτεια, δίσκοι της κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό σε χώρες όπως η Γαλλία και η Σουηδία, ενώ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες πραγματοποίησε συναυλίες σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια εκτενή, ζωντανή συνέντευξη που παραχώρησε η Δόμνα Σαμίου στην εκπομπή ''συν και πλην'' το 1999.

ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ

ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ

Οι τρεις παρουσιαστές υποδέχονται στο στούντιο της εκπομπής τη Δόμνα Σαμίου. Η Δόμνα Σαμίου ερμηνεύει ζωντανά, με συνοδεία ορχήστρας, το παραδοσιακό τραγούδι «Πραματευτής κατέβαινε» από τη Χίο. Αμέσως μετά, η Δόμνα Σαμίου τονίζει πως ξεπέρασε διάφορες δυσκολίες της ζωής της χάρη στη δουλειά της και το δημοτικό τραγούδι. Συστήνει τα μέλη της ορχήστρας, την οποία απαρτίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Γευγελής (τουμπελέκι), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Παναγιώτης Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Σωκράτης Σινόπουλος (πολίτικη λύρα, λάφτα).

Ακόμη, αναφέρεται στη συναυλία που έδωσε στις 29 Οκτωβρίου 1998 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με αφορμή τα 70ά της γενέθλια, και παρουσιάζεται το CD που κυκλοφορεί με την ηχογραφημένη συναυλία. Οι παρουσιαστές ξεφυλλίζουν το βιβλίο που συνοδεύει το άλμπουμ και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και το έργο της Δόμνας Σαμίου. Θυμάται τη συνεργασία της με τον Διονύση Σαββόπουλο το 1971, αλλά και αργότερα, και προβάλλεται απόσπασμα από τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.

Έπειτα, η Δόμνα Σαμίου αναφέρεται στις τραγουδίστριες της νέας γενιάς που ξεχωρίζει, και ειδικότερα στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, και εξομολογείται πως αγαπά πολύ τα ρεμπέτικα τραγούδια. Γίνεται αναφορά στον δεκάχρονο Γιώργο από τη Λάρισα, που ασχολείται με το δημοτικό τραγούδι. Προβάλλεται απόσπασμα από τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο οποίο ο μικρός Γιώργος ερμηνεύει το παραδοσιακό τραγούδι «Νερατζούλα φουντωμένη». Η Δόμνα Σαμίου ερμηνεύει ζωντανά το παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκύρο «Η νύχτα ώρες δεκατρείς» και μιλά για τα αργά δημοτικά τραγούδια. Ακολουθεί το τραγούδι «Με μήνυσε η αγάπη μου» από τη Μακεδονία, το οποίο η ερμηνεύτρια αφιερώνει στους Έλληνες απανταχού, και, αφού στέλνει το δικό της μήνυμα και ευχές στους απόδημους, ερμηνεύει το τραγούδι «Θα σπάσω κούπες».

Κλείνοντας, προβάλλεται ένα βίντεο από τη συναυλία της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το τραγούδι «Έχε γεια, Παναγιά». Τα αποσπάσματα από τη συγκεκριμένη συναυλία είναι μία ευγενική παραχώρηση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην εκπομπή «Συν και πλην».

Έτος παραγωγής: 1999

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 9/11/1999

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς