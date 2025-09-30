Συμπληρώνονται φέτος 15 χρόνια από το θάνατο της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Δούκισσας, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Γεννημένη στον Πειραιά το 1941, η Δούκισσα ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το χορό και στην συνέχεια με το τραγούδι ως παιδί-θαύμα σε θερινά συνοικιακά θέατρα. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη «Με την κοπέλα π’ αγαπώ» και σταδιακά άρχισε να εμφανίζεται σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα και να ηχογραφεί πλήθος τραγουδιών που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα τραγούδια: «Aτάκα και επί τόπου», «Άνθρωποι είμαστε», «Πού πας χωρίς αγάπη», «Αναμνήσεις», κ.ά. Παράλληλα με την καριέρα της στο λαϊκό τραγούδι, η Δούκισσα ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Την περίοδο 1966-1970 πρωταγωνίστησε σε 10 ταινίες στο πλευρό σημαντικών ηθοποιών.

Στη διάρκεια της μακράς πορείας της στο λαϊκό τραγούδι, η οποία διήρκησε πάνω από 40 χρόνια, η Δούκισσα συνεργάστηκε με σημαντικούς τραγουδοποιούς όπως τον Μανώλη Χιώτη, τον Γιώργο Μητσάκη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Θόδωρο Δερβενιώτη, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Τάκη Μουσαφίρη κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο της εκπομπής Cine Nostalgia, παραγωγής 2006, που είναι αφιερωμένο στη Δούκισσα.

CINE NOSTALGIA

ΔΟΥΚΙΣΣΑ

Το ''Cine Nostalgia'' είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ World που επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Μαρία Μπαλοδήμου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται η Δούκισσα.

Η Μαρία Μπαλοδήμου επισκέπτεται τη δημοφιλή ερμηνεύτρια Δούκισσα στο σπίτι της και μαζί επιχειρούν μια αναδρομή στη ζωή και την πορεία της. Η διήγηση της Δούκισσας ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια στον Πειραιά. Περιγράφει πώς εμφανίστηκε ως παιδί-ταλέντο σε ένα θερινό συνοικιακό θέατρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή.

Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για το πώς η Δούκισσα ξεκίνησε να ηχογραφεί τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, και ειδικότερα τα: «Απότομα» και «Σβήσε τη φλόγα». Επιπλέον, μιλά για τη συνεργασία της με τον Πάνο Γαβαλά στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τον πρώτο γάμο της, που αποτέλεσε αφορμή να διακόψει για λίγο διάστημα την καριέρα της. Η διήγησή της συνεχίζεται με την επιστροφή της στο τραγούδι, μετά το διαζύγιό της, έπειτα από τρία χρόνια γάμου, και τις εμφανίσεις της στην «Τριάνα» του Χειλά.

Αμέσως μετά, η Δούκισσα αναφέρεται στην περίοδο που ηχογράφησε τις μεγάλες της επιτυχίες («Αναμνήσεις», «Πού πας χωρίς αγάπη» κ.ά.), αλλά και στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στις οποίες πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, καθώς και με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Μάνος Κατράκης. Τονίζει πως σπούδασε στη Δραματική Σχολή για να μπορεί να παίξει στον κινηματογράφο.

Επιπλέον, η Δούκισσα μιλά για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Θυμάται ακόμη στιγμές από την πορεία της, σταθμούς της διεθνούς περιοδείας της την περίοδο της δικτατορίας αλλά και αργότερα, και αναφέρεται στη σχέση της με Έλληνες της διασποράς.

Στην εκπομπή μιλούν για τη Δούκισσα οι: Άντζελα Πουλάκη (αδελφή της), Γιώργος Κατσαρός (συνθέτης), Δημήτρης Χιονάς (μουσικός), Τάκης Μουσαφίρης (συνθέτης), Τζένη Κολλάρου-Καλλέργη (ηθοποιός), Λίτσα Διαμάντη (τραγουδίστρια), Φίλιππος Νικολάου (τραγουδιστής), Κυριάκος Παπαδάκος (γιος Δούκισσας).

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται αποσπάσματα από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, στις οποίες εμφανίζεται η Δούκισσα, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τη ζωή και την πορεία της.

Έτος παραγωγής: 2006

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας, Πάνος Κατέρης

Δημοσιογραφική επιμέλεια-παρουσίαση: Μαρία Μπαλοδήμου

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς