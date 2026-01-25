Η Ειρήνη Κουμαριανού σημαντική φυσιογνωμία του ελληνικού θεάτρου, υπήρξε μαθήτρια του Ελληνικού Ωδείου και ξεκίνησε την καριέρα της το 1951. Πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις κυρίως του Εθνικού Θεάτρου, διανύοντας μια διακριτική αλλά ουσιαστική πορεία. Άφησε επίσης το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο έχοντας στο ενεργητικό της 40 περίπου ταινίες ενώ αγαπήθηκε μέσα από τις δουλειές της για την τηλεόραση, όπως «Στο παρα πέντε», «Κερένια κούκλα» (1987), «Ο θησαυρός της Βαγίας» (1984), «Η αρχαία σκουριά» (1983), «Ο κήπος με τ’ αγάλματα» (1981) κ.ά. Συνεργάστηκε επίσης για το θέατρο στο ραδιόφωνο. Μια από τις τελευταίες δουλειές της στο θέατρο ήταν στο έργο «Μάρτυρας κατηγορίας» με την Κάτια Δανδουλάκη. Η Ειρήνη Κουμαριανού έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου 2013.

Το Αρχείο της ΕΡΤ θυμάται την αγαπημένη ηθοποιό από το τηλεοπτικό θέατρο:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ του Ν. Γκόγκολ

Το «Θέατρο της Δευτέρας», παραγωγής 1976, παρουσιάζει τη σατιρική κωμωδία του Ρώσου συγγραφέα Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ «Παντρολογήματα» σε μετάφραση του Γιώργου Σεβαστίκογλου και σκηνοθεσία του Αντώνη Βογιάζου. Τα σκηνικά φιλοτέχνησε ο Γιάννης Σακελλαρίδης και η μουσική επιμέλεια είναι του Ζακ Μεναχέμ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Κωνσταντάρου, Ειρήνη Κουμαριανού, Μαρούλα Ρώτα, Ιάκωβος Ψαράς, Τάσος Υφαντής, Χρήστος Καβρούζος, Χρήστος Δοξαράς, Δήμος Σταρένιος, Μαρία Τζιραλίδου, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Πάνος Αναστασόπουλος.

Ο Γκόγκολ άρχισε να γράφει τα "Παντρολογήματα" ήδη από το 1833 και πρωτοπαίχτηκαν το 1842. Με τα "Παντρολογήματα" ο Γκόγκολ σατιρίζει την καινούρια τάξη των μικροαστών που μόλις είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ύστερα από τις μεταρρυθμίσεις του τσάρου Αλέξανδρου Α΄, μέσα από αλλόκοτους ανθρώπινους τύπους.

Σε μια πόλη της Ρωσίας ζει η Αγάθια Τυχόνοβνα (Μαρία Κωνσταντάρου) μαζί με την θεία της Αρίνα Παντελεϊμονοβνα (Ειρήνη Κουμαριανού) η οποία προσπαθεί να την παντρέψει. Τα «Παντρολογήματα» έχει αναλάβει η προξενήτρα Φιόκλα Ιβάνοβνα (Μαρούλα Ρώτα) που φέρνει τους τέσσερις από τους έξι γαμπρούς που είχε υποσχεθεί. Στο σπίτι της νύφης συρρέουν οι υποψήφιοι γαμπροί.. Ο Ποτκαλιόσιν μένει ο επικρατέστερος απ' όλους. Τα πάντα πάνε μια χαρά, ώσπου την τελευταία στιγμή ο ήρωάς μας κυριεύεται από θανάσιμο τρόμο μπρος στον γάμο και, μην ξέροντας πώς αλλιώς να γλιτώσει, πηδάει από το παράθυρο και το βάζει στα πόδια...

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 5 Ιουλίου 1976

Διάρκεια: 1 ώρα & 39 λεπτά

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου