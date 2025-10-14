Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Ελένης Βλάχου, της «Μεγάλης Κυρίας της ελληνικής δημοσιογραφίας»-διακεκριμένης δημοσιογράφου και εκδότριας των εφημερίδων «Καθημερινή» και «Μεσημβρινή». Εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο της δημοσιογραφίας και των εκδόσεων, η Ελένη Βλάχου υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που σταδιοδρόμησαν στο χώρο αυτό. Κόρη του εκδότη της «Καθημερινής» Γεωργίου Βλάχου και εγγονή του λογοτέχνη Αγγέλου Βλάχου, έζησε και κατέγραψε ήδη από τη δεκαετία του 1930 τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής-αλλά και παγκόσμιας-ιστορίας, ενώ γνώρισε από κοντά παγκοσμίου εμβέλειας πολιτικές προσωπικότητες. Η Ελένη Βλάχου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 1995.

Με την αφορμή της επετείου των 30 χρόνων από τον θάνατό της, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Μαρτυρίες» αφιερωμένο σε εκείνην.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Μαρτυρίες» είναι αφιερωμένο στη διακεκριμένη δημοσιογράφο και εκδότρια των εφημερίδων «Καθημερινή» και «Μεσημβρινή» Ελένη Βλάχου. Μέσα από τις μαρτυρίες συνεργατών της, καθώς και αποσπάσματα από παλαιότερη συνέντευξη της ίδιας στον Γ.Πετρίτση, στην οποία θυμάται σταθμούς της πορείας της, σκιαγραφείται το πορτραίτο της «Μεγάλης Κυρίας της ελληνικής δημοσιογραφίας». Μιλούν για εκείνη: Δημήτρης Παπαπαναγιώτου, δημοσιογράφος-πρώην Διευθυντής της «Καθημερινής», η δημοσιογράφος Μαρία Καραβία, ο πρώην πολιτικός συντάκτης της «Καθημερινής» και Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Unesco Γιώργος Αναστασόπουλος, ο δημοσιογράφος Τάκης Δρακάτος, η δημοσιογράφος Ροζίτα Σώκου, ο Παναγιώτης Λαμπρίας, δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής της «Μεσημβρινής».

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα-σταθμοί στη ζωή και την πορεία της Ελένης Βλάχου, παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής της. Με χρονική αφετηρία τα παιδικά της χρόνια στην πολυτάραχη δεκαετία του 1910 με τον Εθνικό Διχασμό, λόγος γίνεται για την έκδοση της «Καθημερινής» το 1919 από τον πατέρα της Γεώργιο Βλάχο και τις ιστορικές συγκυρίες της δεκαετίας 1920, τις σπουδές της στο εξωτερικό και το γάμο της το 1934. Αναφορά γίνεται στο ντεμπούτο της στη δημοσιογραφία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, και στα χρονογραφήματά της στην «Καθημερινή» την εποχή της κυριαρχίας των «ιερών τεράτων» της δημοσιογραφίας Γεωργίου Βλάχου και Αιμίλιου Χουρμούζιου. Ακόμη σχολιάζεται η ανάληψη της διεύθυνσης της «Καθημερινής» μετά τον θάνατο του πατέρα της το 1951. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την απόφασή της για την έκδοση το 1961 μιας νέας εφημερίδας, της «Μεσημβρινής», και την παύση της κυκλοφορίας της μετά την Δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Παρουσιάζεται η αντιστασιακή της δράση εναντίον της απριλιανής δικτατορίας, και τέλος, η δραστηριότητά της κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα την περίοδο της Μεταπολίτευσης και η ανάληψη των βουλευτικών καθηκόντων.

Έτος παραγωγής: 2009

Σενάριο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ