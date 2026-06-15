Στις 15 Ιουνίου 1994 “έφυγε” από τη ζωή ο Μάνος Χατζιδάκις. Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μουσικός Αύγουστος του 1981, που ο ίδιος είχε διοργανώσει στο Ηράκλειο Κρήτης με τη συμπαράσταση του Δήμου και της Μουσικής Ακαδημίας Κρήτης.

Το Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε το 1980 από τον Μάνο Χατζιδάκι, διευθυντή τότε του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και παρουσίαζε επί 15 ημέρες, στην επαρχιακή πόλη του Ηρακλείου, όλα τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα στο χώρο της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής και του θεάτρου, με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Όπως οι Μουσικές Γιορτές, που καθιέρωσε επίσης ο Μ. Χατζιδάκις το 1979 στα Ανώγεια της Κρήτης, με τοπικούς λαϊκούς χορούς και τραγούδια, έτσι και ο Μουσικός Αύγουστος, συνιστούσαν εκείνη την περίοδο ένα πολιτιστικό κίνημα με απήχηση σε όλη την Ελλάδα. Επισκέπτες κατέφθαναν στην Κρήτη από διαφορετικές περιοχές, για να ζήσουν, όπως έγραφε ο Μάνος Χατζιδάκις, μια σπάνια μουσική μέθεξη.

Από τις εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου 1981, η ΕΡΤ μετάδωσε τη συναυλία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι:

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’81

Ηράκλειο Κρήτης, 16 Αυγούστου 1981

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Μαγνητοσκοπημένη συναυλία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι, που δόθηκε στο Μικρό Θέατρο Κήπου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μουσικού Αύγουστου 1981. Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Σπύρος Σακκάς και η μεσόφωνος Κική Μορφονιού. Συμμετέχει η Χορωδία του Τρίτου Προγράμματος υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Παίζει μικρό ορχηστρικό σύνολο του Τρίτου Προγράμματος. Διευθύνει και παίζει πιάνο ο Μάνος Χατζιδάκις, ο οποίος προλογίζει την εκδήλωση.

Ακούγονται τα έργα “Καπετάν Μιχάλης”, “Αποστολή” (καντάτα για μέτζο-σοπράνο), “Μεγάλος Ερωτικός”, “Αμοργός”, “Τα Πινδαρικά”. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο “Τα Πινδαρικά” ή “Τα εκ Πινδάρου Παιανίζοντα”, ένας μικρός κύκλος τραγουδιών για δύο λυρικές φωνές βασισμένα στην ποίηση Πινδάρου, είχε ολοκληρωθεί για να παρουσιαστεί ζωντανά στη συναυλία αυτή στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την ίδια ημέρα, ο Μάνος Χατζιδάκις παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό, έξι μελοποιημένα μέρη από την ποιητική σύνθεση “Αμοργός” του Νίκου Γκάτσου, καθώς, όπως κι ο ίδιος αναφέρει στη διάρκεια της συναυλίας, η μελοποίηση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Σκηνοθεσία: Στέλιος Ράλλης

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Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου