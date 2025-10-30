Έναρξη 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα λάβει χώρα στο Ολύμπιον και στο Λιμάνι, από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025. Όπως κάθε χρόνο θα φιλοξενηθούν σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά θα αναδειχθούν και οι σημαντικές ταινίες της εγχώριας παραγωγής. Το 66ο Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει αφιέρωμα στον σημαντικό Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Τσεμπερόπουλο, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του και ο ίδιος ο σκηνοθέτης θα μοιραστεί απόψεις και τεχνικές του σε ένα masterclass. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, προτείνει επεισόδιο από το τηλεοπτικό πολιτιστικό μαγκαζίνο «Συνεικόνες» του Κώστα Κωβαίου αφιερωμένο στο 35ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 11-20 Νοεμβρίου 1994.

ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 35ο ΔΙΕΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Μισέλ Δημόπουλος μιλάει για την διεθνοποίηση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την επιτυχημένη αυτή πορεία, ενώ σχολιάζει την κυριαρχία του αμερικάνικου κινηματογράφου και την ανάγκη να επανέλθουν οι εθνικές κινηματογραφίες, ενώ επισημαίνεται και ο ρόλος της τηλεόρασης η οποία ακολουθεί τα πρότυπα της αμερικάνικης παραγωγής. Αναφέρεται στις 250 προβολές 125 ταινιών στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Γρηγόρης Γρηγορίου μιλάει για την ιδέα σχετικά με τη γέννηση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1960 και ο Ντίντης Καρύδης Φουκς μιλάει για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ.

O σκηνοθέτης της ταινίας «Ύποπτος πολίτης», Στέλιος Παυλίδης, μαζί με τον πρωταγωνιστή Πιέρ Κλεμέντι, μιλούν για την ταινία του και τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα αυτής. Ο Τάκης Σπυριδάκης μιλάει για την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα με την ταινία «Ο κήπος του θεού», τους χαρακτήρες και το κεντρικό της θέμα.

Παρακολουθούμε αποσπάσματα από την τελετή βράβευσης του φεστιβάλ, τον Τάκη Σπυριδάκη να παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερου νεοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, τον Γιώργο Αργυροηλιοόπουλο το βραβείο φωτογραφίας για τις ταινίες «Ιαγουάρος» και ο «Ο κήπος του θεού», η Σοφία Ζούμπερη το βραβείο καλύτερης σκηνογραφίας και ενδυματολογίας για την ταινία «Ο κήπος του θεού».

Η Κατερίνα Ευαγγελάκου μιλάει για την ταινία της «Ιαγουάρος» και τη δυσκολία της κινηματογραφικής μεταφοράς του κειμένου του Αλέξανδρου Κοτζιά, μαζί της και η ηθοποιός Υβόννη Μαλτέζου.

Παρακολουθούμε αποσπάσματα από την τελετή βράβευσης του φεστιβάλ, την βράβευση του Αντώνη Κόκκινου και του Αλέξανδρου Κακαβά για την ταινία «Τέλος εποχής» και της Ρούλας Γεωργακοπούλου και της Κατερίνας Ευαγγελάκου για την ταινία «Ιαγουάρος», της Υβόννης Μαλτέζου και της Νίκης Βοσνιάκου το βραβείο καλύτερης ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου για την ταινία «Ιαγουάρος».

Ο Νίκος Σαββάτης και η Μαριτίνα Πάσαρη μιλούν για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Η γυναίκα που επιστρέφει», ενώ ο Μάκης Μωραΐτης, μιλάει για την ταινία του «Ιερομονάχου Δαμιανού παραμυθία»

Ο Σταύρος Καπλανίδης μιλάει για την ταινία του με τίτλο «Ο φτωχός κυνηγός του νότου» όπως ήταν και ο τίτλος της τελευταίας ταινίας του Σταύρου Τορνέ. Έλαβε το ειδικό βραβείο για την αγάπη και την εντιμότητα με την οποία αναβιώνει το έργο ενός πρόωρα χαμένου δημιουργού.

Για την ταινία του «Μεταίχμιο» μιλάει ο σκηνοθέτης Πάνος Καρκανεβάτος ο οποίος έλαβε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ για την ίδια ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής ο Νίκος Κυπουργός και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας δεύτερου ανδρικού ρόλου ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Η Λάγια Γιούργου μιλάει για την ταινία της «Το σπίτι στην εξοχή», ο Θόδωρος Μαραγκός μιλάει για την ταινία του «Ο δραπέτης του φεγγαριού», ο Σταύρος Ιωάννου για το ντοκιμαντέρ του «Έστι ουν τραγωδία», τις δυσκολίες υλοποίησης από το στάδιο της έρευνας μέχρι και τα γυρίσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η ταινία κέρδισε και το αντίστοιχο βραβείο ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ αλλά και το βραβείο καλύτερης μουσικής για τον Βαγγέλη Κατσούλη.

Ο Σταμάτης Τσαρουχάς μιλάει για την ταινία του «Τα πουλιά με το χρώμα του φεγγαριού» μια ανεξάρτητη παραγωγή, χωρίς την στήριξη του Ελληνικού Κέντρου κινηματογράφου.

Για την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους «Το χάραμα» και την υπόθεσή της μιλάει ο Αλέξης Μπίστικας. Για την ταινία αυτή ο Σταύρος Ζαλμάς κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ ο σκηνοθέτης Αλέξης Μπίστικας έλαβε τιμητική διάκριση για την επιτυχή προσπάθεια ανανέωσης του ποιοτικού λαϊκού μελοδράματος. Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τη βράβευση της ταινίας.

Ο Αντώνης Κόκκινος εξηγεί το θέμα της ταινίας του «Τέλος εποχής» και τους λόγους που το επέλεξε. Για την ταινία «Τέλος εποχής» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας δεύτερου γυναικείου ρόλου η Πέγκυ Τρικαλιώτη, ειδικό βραβείο υποκριτικής έλαβαν οι Κώστας Καζανάς, Δημοσθένης Παπαδόπουλος και Γιώργος Πυρπασόπουλος και το βραβείο καλύτερου μοντάζ έλαβε η Ιωάννα Σπηλιοπούλου. Η ταινία διακρίθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας του φεστιβάλ .

Ο Δημήτρης Αθανίτης με την πρώτη του ταινία «Αντίο Βερολίνο» κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης "για την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης στον ελληνικό κινηματογράφο" και συζητάει με τον Κώστα Κωβαίο για την ταινία και την επιλογή να γυρίσει σε ασπρόμαυρο φιλμ.

Περιλαμβάνονται πλάνα από την απονομή των βραβείων του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος και συγκεκριμένα του Χρυσού Αλέξανδρου από τον Ιβάν Ζάμπο, προέδρου της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ στον σκηνοθέτη Ουάνγκ Τσιαοσουάι (Wang Xiaoshuai) από το Χονγκ Κονγκ για την ταινία του “Dongchum de Rizi”, αλλά και του αργυρού Αλέξανδρου στην ταινία του Βου Νιεν-Τζεν (Wu Nien-jen) από την Ταιβάν με τίτλο “Do San”. Το βραβείο σκηνοθεσίας στον Γιάννος Σας (Janos Szasz) από την Ουγγαρία για την ταινία “Woyzeck”.

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

Σκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ

Έτος παραγωγής: 1994

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

