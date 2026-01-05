Εορταστικό αφιέρωμα στην «Όμορφη Πόλη» του 1962

Ιούνιος 1962. Στο θέατρο «Παρκ» ανεβαίνει η «Όμορφη Πόλη». Τα κείμενα του πρώτου μέρους φέρουν την υπογραφή του Μποστ, ενώ του δεύτερου του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης. Την σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Μιχάλης Κακογιάννης και μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών και τραγουδιστών αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν τα επιθεωρησιακά νούμερα και τα τραγούδια. Ανάμεσα τους οι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Ντόρα Γιαννακοπούλου, Γιάννης Βογιατζής, Σμάρω Στεφανίδου, Κώστας Δούκας, Άννα και Μαρία Καλουτά, Κώστας Ρηγόπουλος, Μαρία Κωνσταντάρου, Γιάννης Μαλούχος, Μάρθα Καραγιάννη, Κατερίνα Γώγου, Ανδρέας Ντούζος, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλλα, Ταϋγέτη, Ελένη Προκοπίου κ.ά. Τα σκηνικά έχουν επιμεληθεί ο Μποστ και ο Βασίλης Φωτόπουλος, τις χορογραφίες ο Βαγγέλης Σειλινός, ενώ την ορχήστρα διευθύνει ο Γιάννης Διδίλης. Η πρωτοποριακή επιθεώρηση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας, που πέρασε στην ιστορία. Το Αρχείο της ΕΡΤ, γυρνά το χρόνο πίσω και σας ταξιδεύει σ' εκείνη την εποχή, μέσα από το αφιέρωμα της εκπομπής:

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Αφιέρωμα της εκπομπής στην «Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, την παράσταση του 1962 που άφησε εποχή. Καλεσμένοι της Σεμίνας Διγενή είναι κάποιοι από τους συντελεστές της παράστασης και συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης της Μιχάλης Κακογιάννης, ο τραγουδιστής Γιάννης Βογιατζής και οι ηθοποιοί Άννα Καλουτά, Σμάρω Στεφανίδου, Μαρία Κωνσταντάρου, και Γιάννης Μαλούχος, ενώ προβάλλεται η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ο Μίκης Θεοδωράκης, στην οποία μιλά για το φιλόδοξο εγχείρημα.

Ο Μιχάλης Κακογιάννης θυμάται στιγμές από την προετοιμασία και τα παρασκήνια της παράστασης, ενώ αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μποστ, για τον οποίο τονίζει: «Ήταν ένας βαθιά ανθρώπινος συγγραφέας, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα». Παράλληλα μιλά για την καλλιτεχνική αναμέτρηση της «Όμορφης Πόλης» με την «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, η οποία ανέβηκε σε διπλανό θέατρο την ίδια περίοδο. «Υπήρχαν θεατές που έβλεπαν στην απογευματινή την “Οδό Ονείρων” και στη βραδινή την “Όμορφη Πόλη”. Γέμιζαν τα θέατρα την ίδια μέρα από τον ίδιο κόσμο. Ήθελαν να δουν και τις δύο παραστάσεις», τονίζει ο Γιάννης Βογιατζής. Η Σμάρω Στεφανίδου, η οποία ενσάρκωσε επί σκηνής τη Μαμά Ελλάς, παραδέχεται ότι η συγκεκριμένη παράσταση αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην θεατρική της πορεία. «Υπήρχε ένας οργασμός καλλιτεχνικής δημιουργίας», συμπληρώνει από την πλευρά της η Μαρία Κωνσταντάρου, ενώ η Άννα Καλουτά και ο Γιάννης Μαλούχος μοιράζονται με το κοινό άγνωστα περιστατικά από τα παρασκήνια.

Ο Μίκης Θεοδωράκης θυμάται πως ξεκίνησε η ιδέα για το ανέβασμα της «Όμορφης Πόλης», αλλά και πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον Μιχάλη Κακογιάννη, τονίζοντας παράλληλα ότι η παράσταση αυτή ήταν φυτώριο από οποίο βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι διέπρεψαν στη συνέχεια. «Υπήρχε μια ατμόσφαιρα ευφορίας. Όλοι ξέραμε ότι ζούμε μια μεγάλη στιγμή και ατομική και συλλογική. Κάναμε ένα καινούργιο πράγμα και προσφέραμε ένα πολύ ωραίο δώρο στο λαό μας. Το καταλαβαίναμε αυτό», λέει χαρακτηριστικά. Επίσης, αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ποτέ δεν υπήρχε αντιζηλία ανάμεσα σε αυτόν και στον Μάνο Χατζιδάκι, όπως πίστευε ο κόσμος. Ο ίδιος, μάλιστα, είχε παρακολουθήσει κάποια από τις πρόβες της «Οδού Ονείρων».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγεται η Ντόρα Γιαννακοπούλου να μιλά για το ξεκίνημα της στην «Όμορφη Πόλη» και τη συνεργασία της με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και να ερμηνεύει κάποια από τα τραγούδια που ξεχώρισαν τότε. Τραγούδια της παράστασης ερμηνεύουν ακόμη ο Γιάννης Βογιατζής, η Άννα Καλουτά και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος φιλοξενείται επίσης στην εκπομπή.

Παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Συντονισμός εκπομπής: Σοφία Αδαμίδου

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Έτος παραγωγής: 2000

